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拚選前普發2萬元 藍黨團17日召集朝野協商、最快20日三讀
國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，主張普發現金2萬元，上月16日已逕付二讀。國民黨團預計17日邀集朝野協商、20日完成三讀程序，力拚在選舉前完成立法，讓全民共享經濟成長成果。
中央政府規劃2027年普發現金1萬元，預估最快農曆年前可陸續入帳。國民黨團則主張普發2萬元，上月16日與民眾黨團聯手，在立法院會表決通過，將「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案逕付二讀。國民黨團預計17日邀集朝野協商，由國民黨立委林德福主持。
不過，由於法案逕付二讀後須經過1個月協商冷凍期，而該草案已於10月16日在立法院表決通過逕付二讀，並交付朝野協商。國民黨台南市長候選人謝龍介日前透露，預計11月20日完成三讀程序。
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