拚選前普發2萬元 藍黨團17日召集朝野協商、最快20日三讀

台北市長選舉電視辯論結束後，許多評論稱民進黨台北市長候選人沈伯洋表現不如預期，由他掀起的「洋流」已到頂點，將開始下滑。立場偏綠的政壇人士表示，「洋流」小水滴的熱情仍在，只要沈伯洋陣營開發出新的議題、政策，「洋流」不難再攻頂。 比起「洋流」聲勢下滑，這位人士說，網路上開始出現嘲笑沈伯洋的各種短影片、歌曲，是更值得注意的事。

2026-11-15 08:01