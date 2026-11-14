廢除非核家園公投 學者主張核能救命丸、經部強調非萬靈丹

中選會今天舉辦「廢除非核家園」公投案意見發表會，正方代表、中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜主張，核能是台灣當下的救命丸，可舒緩財政與穩定電價；反方代表、經濟部次長賴建信認為，核電不是振興經濟的萬靈丹，呼籲應回歸法治、相信科學並尊重專業。

「廢除非核家園」公投案與九合一選舉11月28日投開票，中選會晚間舉辦第2場公投意見發表會，正方代表為陳中舜，反方代表為賴建信。

陳中舜表示，台灣目前的能源組合已出現失衡，重啟核電是能源風險管理的一環。他主張，若核電重啟，約1.5年至3年能夠完成，時間恰好能趕上現在的人工智慧（AI）大浪潮。

陳中舜指出，對於能源匱乏的台灣來說，核電是建立一座通往永續低碳的橋梁，可以為發展再生能源爭取更多時間，同時為財政與電價穩定保留緩衝空間；台灣現在面臨最大的挑戰是時間，「核電或許不是萬靈丹，但是台灣當下必要的救命丸。」

陳中舜提到，目前企業需要買得起、用得到的低碳電力。然而經濟部長日前才坦言，台灣再生能源達20%的目標要延展至民國118年；彭博社也一再警告台灣，如果台灣企業仍拿不到乾淨的電力，有可能成為全球高科技產業的減碳瓶頸，甚至是整個產業鏈的破口。

針對核廢料議題，陳中舜表示，台灣最根本的問題是政府始終未完成核廢料專法與高放射性廢棄物選址暨處置條例，以及合理的選址補償；如果政府連立法都不願意，核廢料在台灣永遠都是政治上的藉口。

賴建信認為，核電不是振興經濟的萬靈丹，經濟發展是百工百業的成果，政府除了支持科技產業，也強化中小微企業及傳統產業的產業競爭力，核電跟經濟發展並沒有實質關係。

賴建信指出，台灣在核三廠2號機停機邁入非核後，去年的經濟成長率仍衝上8.76%，主計總處預估今年更可望突破11%，且根據財政部統計，台灣10月出口總額高達967億美元，創下歷年新高。在核電占比逐漸降低的同時，台灣連續3年出口長紅，可見使用核電不等於經濟成長。

針對供電穩定問題，賴建信表示，去年核三2號機停機以後，114年下半年僑外投資金額突破59億美元，比113年同期增加約24%，顯示國際對台灣投資環境與電力供應的信心。

賴建信指出，台電公司已依法向核安會提送「核三廠再運轉計畫」，計畫包括人員組設、再運轉的品質管制與流程，並於9月24日經核安會完成審查；本來就依法應該做的事情，沒有必要再用公投處理。

對於核電立場，賴建信主張「核安無虞、核廢有解、社會共識」等3原則。核電議題必須要回歸到理性與法治的基礎，核能的使用與否是嚴謹的工程跟安全的問題，呼籲應回歸法治、相信科學並尊重專業。