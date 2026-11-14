行政院不副署老人健保補助案 柯文哲：綠為反對而反對「賴清德瘋了」

2026地方選舉，民眾黨桃園市黨部今晚在桃園區文昌公園幫4名黨籍桃園議員候選人造勢，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌到場力挺，國民黨桃園市長張善政也現身站台，展現桃園藍白密切合作拚勝選；柯文哲稱對台灣最近政局感到疑惑，尤其是行政院不副署長者健保修正案，直言「賴清德瘋了」。

民眾黨今晚當徐千晴、林晏良、周曉芸和吳正吉4名議員人選準備拼圖，中心空缺一塊由柯文哲補上，象徵白營團結一心，緊接著張善政與黃國昌2人分持2黨黨徽貼上，代表藍白在桃園一起合作努力。

黃國昌表示，希望桃園民眾能讓善良的力量繼續引領桃園前進，這句話可以進一步擴大。台灣這幾年被民進黨搞得烏煙瘴氣，需要所有善良的力量站出來，引領國家前進，呼籲「小草」面對民進黨鋪天蓋地的打壓不要感到挫折，因為做錯事情的是民進黨。

張善政回憶本屆市長選舉，雖與民眾黨人選賴香伶是競爭關係，但雙方互動友善，沒有惡言，而且選後彼此心中都有一顆友善的種子。他表示，此次選取口號「桃園前進、繼續挺善良」引用賴香伶選舉時的內容，賴不但大方答應，也參加他南區競總成立造勢，這是他與民眾黨友善互動最重要的第一步。

張善政細數近日幫白營站台經驗，提及白營立委在中央替桃園爭取建設經費，呼籲大家支持白營人選進議會，也請大家把市長票投給他，現場立即響起歡呼與掌聲。

對於柯文哲，張善政笑稱印象深刻，指2014年柯文哲當選台北市長時，他是行政院副院長。當時奉派到台北市政府主持市長交接，交接後，柯文哲市長致詞只講了3個字「開工啦」，這是他聽過最短的致詞。

柯文哲致詞時表示，今天到桃園有幾件重要的是，第一件就是「挺善良的力量」，支持張善政繼續連任，另外也要拜託大家支持民眾黨4名黨籍議員候選人進入市議會。

柯文哲認為，政治的目標是人民，不是意識形態，而政府存在目的，就是讓人民過好一點的生活。他無法理解台灣最近政局，其中六十五歲以上長者健保有條件免費，民進黨十一個要選縣市首長的立委贊成，但行政院竟然不副署，「到底是為反對而反對，還是怎麼樣」。

黃國昌笑稱柯文哲想的是怎麼治國，民進黨想的是怎麼選舉；柯文哲稱他的診斷是「賴清德瘋了」，然後笑說明天的新聞應該會引用這段當標題，現場隨即傳出大笑。柯文哲也說，「他瘋繼續瘋，大家還是要繼續過正常的生活，11月28日拜託大家出門投票」。

民眾黨桃園市黨部今晚替黨籍議員候選人造勢，國民黨桃園市長張善政（左）到場力挺，與白營創黨主席柯文哲（右）、現任主席黃國昌同台。記者季相儒／攝影