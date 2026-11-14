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台裔候任聯邦眾議員潘君達：須確保台海和平 美仍是現狀保障者

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

台裔民主黨籍政治人物潘君達在美國期中選舉勝出，將成為新科加州聯邦眾議員。他表示，美國數十年來的對台政策承認台灣自決權，維持台海現狀至關重要，而美國仍是現狀的保障者。

現年61歲的潘君達（Richard Pan）近日接受美國之音（VOA）訪問時指出：「我認為，我們目前對台海兩岸關係的政策－即我們承認台灣的自決權－是非常重要的，這已經持續數十年，相關原則一直都在指引這項政策。」

他說：「我們必須確保維持當前台海現狀，而美國仍是那個現狀的保障者。」

當被問及是否對當前台海情勢感到擔憂，潘君達回應：「當然。我的意思是，我們必須保持和平，對吧？我認為那的確非常重要。」

至於是否會加入「國會台灣連線」（TaiwanCaucus），他坦言先前不知道有這個組織，但他的答案是「會」。

潘君達的父母來自台灣，他是小兒科醫師，曾在加州大學戴維斯分校（UC Davis）任教，2010年當選加州州眾議員，又於2014年至2022年擔任加州州參議員。

在本次期中選舉中，潘君達以將近6成得票率擊敗現任共和黨籍聯邦眾議員基利（Kevin Kiley），將於明年1月3日就任聯邦眾議員。

在他競選辦公室發布的政見聲明中，對於台美關係，他強調兩項重點：美國的承諾與可信度、夥伴關係和自決。

關於前者，潘君達強調，支持亞洲的自由及民主，與美國國家利益一致。他提倡嚴格遵守「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）及「六項保證」（SixAssurances），並警告美國政府，勿採取可能助長北京氣焰的交易性政策。

關於後者，潘君達將台灣定位為至關重要的印太地區民主夥伴，呼籲增加台美雙邊接觸、支持台灣參與國際事務，以及捍衛台灣對抗外部壓力的自決權。

潘君達2011年7月曾以加州州眾議員身分訪台，並與時任立法院長王金平會面，討論加強台灣與加州的貿易交流。

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