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亞太自由婦女協會成立6週年 賴總統賀電肯定推動性平

中央社／ 台北14日電

亞太自由婦女協會今天舉行成立6週年感恩餐會暨第5屆亞太學生領袖獎頒獎典禮，總統賴清德、副總統蕭美琴分別致賀電。賴總統期盼協會持續建構女性培力平台，拓展國際民主網絡；蕭副總統肯定協會深耕平權倡議，培育青年領袖人才。

亞太自由婦女協會晚間舉行成立6週年感恩餐會，邀集政界、外交界、學界及民間團體人士參與，回顧協會6年來以「自由、平等」為核心精神，推動婦女權益、國際交流及青年公共參與的成果。

賴總統賀電表示，期盼協會持續秉持與時俱進宗旨，建構女性培力平台，涵養世代宏觀思維，拓展國際民主網絡，攜手為打造平和理性現代化國家而努力。

蕭副總統也致賀電，肯定亞太自由婦女協會自成立以來，積極發揮組織效能，深耕平權倡議底蘊，彰顯普世正義價值，培育青年領袖英才。

協會理事長卓春英表示，性別平權是協會最重視的核心價值，呼應「HeForShe」精神，性平需要男女共同努力。近期有人以女性未曾生育為由，質疑其不了解兒童政策，她強調，婦女的角色不應侷限於生養小孩，更應積極參與公共事務。協會致力推動青年與婦女公共參與，培育青年成為未來領袖，並鼓勵更多女性投入政治及公共事務。

創會榮譽理事長楊黃美幸指出，台灣在國際社會經常面臨被排斥的處境，民間社團更應積極拓展國際交流。她感謝歷年來為婦女平權付出與犧牲的前輩，強調唯有男女共同合作，台灣才能持續進步。

前副總統呂秀蓮出席致詞表示，台灣推動婦女運動55年，性別平等已名列亞洲第一、世界前茅，如今女性不應只停留在爭取權利，而應進一步發揮「女力」，展現「女才、女德、女業」，建立女性的功業。

呂秀蓮也提醒，女性掌權後不應重蹈過去男性政治人物貪污或濫權的覆轍，更不應出現女性官員欺負女性員工的情況。台灣雖然富裕，卻是「國際孤兒」，女性應發揮軟實力突破外交困境。

亞太 性平 賴總統

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