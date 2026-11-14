【即時短評】在雨中，蔣萬安吹響「藍營集結號」

今日台北市長蔣萬安的安可大遊行，距離其對手沈伯洋的洋流祭，直線距離不過四公里多，較勁意味濃厚。之前洋流造勢幾乎場場人潮爆滿，相比之下，蔣萬安陣營此前的氣勢隨著選情起伏，似乎並未集結。

然而，情勢變了。

從作家廖玉蕙發表「垃圾車播放市長支持蔣萬安」、隨後被證實為不實信息，到財金專家謝金河誣指國民黨立委王鴻薇事件，這種「先抹黑、再道歉」的路數讓人想起大罷免時期，沈伯洋強調的「選舉打得乾乾淨淨」、「溫暖訴求」破功，被高高捧起的沈伯洋無疑開始被扣分。

昨天網紅鍾明軒發長文回顧訪問前總統蔡英文的過往，訴說自己從萬人追捧的網紅、到因為去大陸旅遊而被綠營側翼貼上標籤，「希望不同的孩子不必害怕，能安心地做自己，這讓我想把自己的經歷，也放到她面前。」這篇文章發出，各社群平台均瘋狂轉發，部分平時似乎「一面倒」的社群平台，出現了大量稱自己為「沉默螺旋」的聲音。

到底「洋流」是否真的一面倒？綁「台北安可」的飄帶是否真的「不入流、不時尚」？今天在台北安可大遊行的現場，可以感覺到藍軍集結、開始想打破這種「沉默螺旋」的現象。與沈伯洋的場相比，蔣萬安的遊行場合或許較缺激情，卻不斷能聽到「不能輸給洋流」、「誰說只有洋流」支持者相互打氣的聲音。

是不是真的只剩洋流在發聲了？焦慮的藍營，終於開始集結。在從競選辦公室走到市政府的數公里路上，經過好幾個大馬路口，人潮不斷被沖散、再重新集結，時不時有路人和店家喊「加油」，藍營支持者終於綁上「安可」飄帶，打破沉默。

這場雨中遊行，對蔣萬安陣營而言，不是多少支持者走上街頭、跟沈伯洋相比誰的人多，而是讓原本焦慮、沉默、不願再多說的藍營看見「選蔣萬安也可以驕傲說出來」。這場遊行不是逆轉局勢，而是一次具備危機感的「催票遊行」、一次藍營支持者在對抗「洋流才是主流」的重新集結。

對蔣萬安而言，趁著氣勢稍稍回溫，應找回自己的選舉步驟，好好走完選前的最後一哩路。

最後，無論哪個候選人贏，台北都不是只有一種聲音，台灣也不應有「選誰就是選民主、選某某某就是選中國」這樣的選舉風氣。洋流可以洶湧，但民主的潮流不應由所謂「主流聲音」把持。