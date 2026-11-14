鍾明軒向蔡英文喊話「是否還願意聽他說完」 蔣萬安：為政者應謙卑

網紅鍾明軒13日發文指出，看到蔡英文前總統又在臉書上兩度提及，要守護台灣每一個孩子，鼓起勇氣問蔡英文：「妳還願意坐一下，聽我講完嗎？」。對此，台北市長蔣萬安上午被問到有什麼感觸，他說，為政者應該要有包容心，謙卑傾聽人民的心聲。

鍾明軒指出，幾年前曾專訪時任總統蔡英文，當時深受感動，甚至寫下「身為年輕人的我，在現場其實有被感動到」。然而近7年過去，經歷多次政治爭議與網路攻擊，他卻逐漸害怕表達自己的想法。如今看到蔡英文又在臉書上兩度提及，要守護台灣每一個孩子，他終於鼓起勇氣問蔡英文：「妳還願意坐一下，聽我講完嗎？」。

蔣萬安今在北投中繼市場掃街受訪指出，被問到此事，他說，為政者應該要包容心，要謙卑傾聽人民的心聲。在現在這個氛圍之下，要當執政者啦啦隊其實很容易，但最難能可貴的，是能夠頂住壓力，說出真話的勇氣。