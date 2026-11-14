石舫亘冒雨率遊行隊伍邁向北市府 拚蔣萬安連任

支持台北市長蔣萬安的「安心大遊行」今下午在雨中登場。南路（藍線）由立法院長韓國瑜和蔣萬安妻子石舫亘領軍，韓國瑜喊話支持者即立刻趕往下一個行程，石舫亘帶領支持者遊行。石舫亘在國民黨立委許宇甄等的陪同下，一路往台北市政府前進，路過民眾不斷找石舫亘擊掌合照，石舫亘一路喊著「台北五告讚」一路前進。

在藍委、台北市議員的陪同下，石舫亘身著雨衣從大安森林公園一帶出發，帶領支持者沿路線，往台北市政府前進，到了下半場，石舫亘眼鏡都已經起霧，仍一邊走一邊高舉雙手與支持者一起喊「凍蒜」。

不少路過民眾與沿線支持者在石舫亘經過時，紛紛熱情呼喊加油並上前致意；石舫亘保持笑容，頻頻點頭致謝，沿途不斷向隊伍成員及兩旁民眾揮手致意。