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石舫亘冒雨率遊行隊伍邁向北市府 拚蔣萬安連任

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安競選總部今日下午舉辦「安心台北，有你有我」大遊行。活動自下午2時持續至5時35分，共規劃「黃線」與「藍線」兩條遊行路線，分別從蔣萬安競選總部及大安森林公園出發，最終在台北市政府前廣場會師。市長夫人石舫亘（前中）帶領遊行隊伍出發。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安競選總部今日下午舉辦「安心台北，有你有我」大遊行。活動自下午2時持續至5時35分，共規劃「黃線」與「藍線」兩條遊行路線，分別從蔣萬安競選總部及大安森林公園出發，最終在台北市政府前廣場會師。市長夫人石舫亘（前中）帶領遊行隊伍出發。記者林伯東／攝影

支持台北市長蔣萬安的「安心大遊行」今下午在雨中登場。南路（藍線）由立法院長韓國瑜和蔣萬安妻子石舫亘領軍，韓國瑜喊話支持者即立刻趕往下一個行程，石舫亘帶領支持者遊行。石舫亘在國民黨立委許宇甄等的陪同下，一路往台北市政府前進，路過民眾不斷找石舫亘擊掌合照，石舫亘一路喊著「台北五告讚」一路前進。

在藍委、台北市議員的陪同下，石舫亘身著雨衣從大安森林公園一帶出發，帶領支持者沿路線，往台北市政府前進，到了下半場，石舫亘眼鏡都已經起霧，仍一邊走一邊高舉雙手與支持者一起喊「凍蒜」。

不少路過民眾與沿線支持者在石舫亘經過時，紛紛熱情呼喊加油並上前致意；石舫亘保持笑容，頻頻點頭致謝，沿途不斷向隊伍成員及兩旁民眾揮手致意。

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