民團辦資訊自由黑客松 突破中國封閉網路環境

面對中國等極權國家對民主自由國家進行的資訊戰，「資訊自由與數位傳播創新工作坊暨黑客松」今天進行成果展示日，期盼找出中國境內被壓制、值得傳播的議題，以及發展能增進封閉環境資訊透明度的傳播方法等目標。

由社團法人台灣自由學會主辦，台灣全民防衛推廣協會協辦的「資訊自由與數位傳播創新工作坊暨黑客松」，自8月起舉辦7場工作坊，參賽者組成的團隊進行實作競賽，在今天舉行Demo Day（成果展示日）由各組簡報開發成果，例如從資料中去解析中國言論管制的規則，以及推廣翻牆瀏覽器給中國人等，將由評審選出首獎以及各項獎項。

評審由國安會諮詢委員李育杰、總統府全社會防衛韌性委員會委員曾柏瑜等人擔任。

出生於烏克蘭、目前在國防安全研究院擔任駐研學者的巴蘭迪（Marta Barandiy）致詞表示，烏克蘭和台灣都遭受威權鄰國的壓力，烏克蘭已經面對俄羅斯進行的混合戰（Hybrid Warfare）多年，民主和自由必須靠人們自己捍衛，而世界上仍有許多受壓迫的人，也懷抱著同樣的信念，仍在默默地爭取自由，他們仍在期盼各界伸出援手支援。

台灣自由學會發起人暨常務理事、總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙指出，這次活動是基於台灣自由學會與美國國際非營利組織Atlas Network促進思想自由的宗旨，希望能在AI加速的年代，培養更多網路傳播的人才，民防的基礎是心防，現代人的心防受到網路訊息的影響甚鉅，如何對抗威權體制的言論審查和資訊封鎖，活動不是針對台灣網路環境，而是中國網路環境。

台灣全民防衛推廣協會理事長李澤中指出，自由民主國家長期受到極權國家的資訊戰，透過網軍、外包寫手、生成式AI在境外投放內容稀釋異見，製造虛假民意，境內卻管制網路，讓資訊難以自由流通，民主自由國家長期以來只能被動防禦，因此期盼透過活動提升中國境內的資訊自由度，也會對中國境內政治產生極大影響力。

針對活動所期待達到的目標，主辦單位表示，期盼找出中國境內被壓制、值得傳播的議題，並發展能增進封閉環境資訊透明度的傳播方法與工具，建立有科學依據的傳播效果測量方法，培養具備跨國視野與實作能力的人才，且留下可延續的方法與工具。