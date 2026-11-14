民進黨推多語政見圖卡 促新住民參與公共事務

民進黨新住民事務部推出多語政見圖卡，將民進黨籍縣市首長候選人的新住民政見翻譯成英文、越南文、印尼文及泰文。民進黨新住民部主任張瑜庭今天指出，「多語政見圖卡只是一塊敲門磚」，讓更多新住民願意主動認識政策、關心地方發展，進而參與台灣的公共事務。

民進黨新住民部表示，目前已有半數以上的民進黨籍縣市首長候選人提出新住民政見，涵蓋多語友善服務、法律權益保障、就業創業支持、文化平權及公共參與等面向。

新住民部指出，為降低語言隔閡，新住民部特別將相關政見翻譯成英文、越南文、印尼文及泰文，期盼讓政策資訊觸及更多不同語言背景的新住民；目前已率先公布高雄市、新北市以及台東縣的多語政見圖卡，後續將陸續推出其他縣市版本，讓更多新住民透過熟悉的語言認識地方政策。

民進黨新住民部主任張瑜庭接受中央社訪問表示，推出多語政見圖卡，不只是希望新住民了解候選人提出哪些新住民政見，更期待大家進一步關注交通、教育、醫療、育兒及居住等其他政見，因為這些議題與每個人的日常生活息息相關。

張瑜庭指出，「多語政見圖卡只是一塊敲門磚」，希望讓更多新住民願意主動認識政策、關心地方發展，進而參與台灣公共事務。

張瑜庭表示，今年新住民政見逐漸從過去以「生活適應、福利照顧」為主的思維，擴展到「公共參與、經濟自主、制度改革與文化平權」等更廣泛面向，反映新住民在台灣社會的角色持續轉變，不只是政策受益者，更應成為公共決策參與者，共同為地方發展注入多元力量。