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環團推「新核能迷局」限時免費看 盼民眾反思能源選擇

中央社／ 台北14日電

「廢除非核家園」公投案將於28日投票，環保團體今天宣布推出紀錄片「新核能迷局」限時免費放映，讓民眾認識核能復興背後尚未解決的問題，重新思考台灣的能源選擇。

國民黨推動廢除非核家園公投，將與28日的九合一大選合併投票，環保團體綠色公民行動聯盟今天表示，將推出「新核能迷局」紀錄片限時免費放映，揭開核能復興與SMR背後的真相。

綠盟表示，國民黨以振興經濟、滿足人工智慧（AI）與半導體產業用電需求為由，推動重啟核能，並將小型模組化反應爐（SMR）包裝成解決能源的新解方，但核電的成本、安全、核廢料處置及核武擴散等問題，並未隨著新技術的出現而消失。

綠盟說，為了讓民眾在公投前認識新式核能技術背後的爭議，特別取得導演簡妮絲・哈肯（JanHaaken）授權，將紀錄片「新核能迷局」中文字幕版限時免費於YouTube放映（https://youtu.be/gBTxIaFBnsk），時間至27日止。

綠盟說，「新核能迷局」從心理學角度出發，透過科學研究、專家訪談、媒體宣傳與歷史紀錄，探討核能產業如何運用科技崇拜與對未來的想像，重新包裝核能發展的願景。

綠盟指出，本片以美國奧勒岡州哥倫比亞河畔特洛伊核電廠的歷史為起點，記錄反核運動者、律師、部落領袖與科學家如何從過去的核電廠經驗中汲取教訓，並進一步關注當前SMR發展所引發的爭議。

綠盟表示，台灣從2025年5月最後一部核能機組停機後，已正式邁入零核電階段，然而核能公投再次將老舊核電廠重啟與核能發展帶回公共討論，面對一波波核能復興的宣傳，社會更需要檢視這些技術承諾是否經得起現實考驗，以及相關成本與風險最終將由誰承擔。

綠盟呼籲，民眾可在公投前觀看「新核能迷局」，從核能產業的歷史與現況出發，認識核能復興背後尚未解決的問題，重新思考台灣的能源選擇。

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