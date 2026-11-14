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在野喊國民年金加碼到6000元 朝野協商破局

聯合報／ 記者王小萌／台北報導
立法院長韓國瑜13日針對「國民年金法」修法召集朝野協商。圖／取自國會頻道
立法院長韓國瑜13日針對「國民年金法」修法召集朝野協商。圖／取自國會頻道

大選將至，立法院力拚多項民生法案闖關。立法院長韓國瑜昨針對朝野版「國民年金法」召集朝野協商，在野黨主張將國民年金給付提高至六○○○元，衛福部長石崇良稱加重財政負擔，使協商破局。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，民進黨團說話不算話，六日院會簽協商結論說昨日院會處理，卻又主張再協商，導致國民年金延宕發放。

國民黨立院黨團總召許宇甄指出，國民黨團主張老人基本保證年金提高至六○○○元，身心障礙年金給付的基本保障提高至八○五七元；政府動輒編列二三三八億元增資中油，也應重視孤苦無依長者的生活困境。

民眾黨立委邱慧洳表示，民眾黨團主張將老人基本保證年金提高至六○○○元，並擴大納入已領取公教保險養老給付或軍人保險退伍給付的六十五歲以上長者，以及領取一次退休金、未辦理優惠存款且未領取上述給付的軍公教及公營事業人員。

邱慧洳指出，黨團也主張將喪葬給付由現行五個月提高至十個月，並增訂退保後已領取老年年金者的喪葬給付保障，但須扣除生前已領取的老年年金，避免重複給付。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，福利法案當然不會嫌多，台灣每個行業、每位國民都應受到政府照顧，民進黨團全力支持。但憲法規定立法院不可以自行增加預算，此外也不能借錢來做福利，進行財務擴張。

石崇良表示，行政院已經將基本保障年金調高百分之廿三點五至五○○○元，以六十五歲長者的平均餘命來看，約還有廿年，因此每名長者終身領取的年金平均超過一二○萬元；對比繳納的保險費十萬元來說，領取金額約為所繳保費的十二倍，這對國民年金保險而言是相當重的財務負擔。

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