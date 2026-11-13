義大利學校收恐嚇信 發信網域竟來自大葉大學…我外交部回應

義大利多所學校11日收到炸彈恐嚇信，寄件網域顯示來自大葉大學。外交部今天表示，大葉大學一名畢業校友電郵疑遭盜用，校方已停權啟動調查；外交部也已通報台灣檢調並與各國合作追查恐嚇電郵來源。

義大利全國6000多所公立學校11日收到炸彈恐嚇信，數百所學校緊急疏散，寄件網域顯示來自台灣的大葉大學；12日義大利學校收到措辭更激進的威脅信，標題直言「你們處在危險之中」，此次寄件網域來自一位菲律賓教師布狄恩（Jorhida Budiang）。英國、愛爾蘭及法國等歐洲國家學校也陸續傳出學校接獲性質類似的恐嚇電郵。

針對11日多所義大利學校收到恐嚇信一事，外交部今天說明，經向大葉大學瞭解，該校經初步查核發現一名畢業校友的電郵帳號有大量寄信情形，疑似遭盜用或不當利用，校方已立即停權該帳號，並啟動相關調查。

外交部表示，高度關注本案發展，已將相關資訊通報台灣檢調單位，並指示駐歐洲各館處提高警覺、密切掌握後續發展及相關資訊；外交部將與台灣檢調單位保持密切聯繫，並與各國相關單位合作，追查恐嚇電郵來源，共同釐清事件真相，防杜跨國網路犯罪行為。