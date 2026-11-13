就保法修法三讀！失業給付等待期縮短至7天 65歲投保上限取消

立院今三讀通過「就業保險法」修正草案，除加碼育兒留停津貼，也將失業給付等待期從現行14天縮短為7天，並提高提早就業獎助津貼、取消65歲投保年齡上限。預計明年上路。

依現行規定，就保被保險人非自願離職辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上，具工作能力及繼續工作意願，可向公立就服機構辦理求職登記，自求職登記日起14天內仍無法推介就業或安排職業訓練，就可請領失業給付，給付金額按離職退保前6個月的平均月投保薪資6成計算，若年滿45歲或領有身心障礙證明者，最長發給9個月。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，這次修法將失業給付的等待期從14天縮短為7天，讓失業勞工能更迅速領到給付，減輕失業期間的經濟壓力。

另為鼓勵失業被保險人積極求職，陳美女說，現行提早就業獎助津貼的給付標準，也由尚未請領的失業給付金額50%，提高至60%。同時為督促投保單位遵循法規，增訂違反就保法經處以罰鍰者，將公布投保單位名稱、負責人姓名、違反事實及處分金額。

此外，為促進高齡者就業，也刪除就業保險65歲的投保年齡上限，提供高齡勞工就業安全保障。