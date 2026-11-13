行政院新聞傳播預算連2年遭立院全刪 116年度再編回

立法院內政委員會16日將審查116年度中央政府總預算案關於行政院部分。行政院指出，116年度歲出預算編列新台幣17億3471萬元，較115年度增列1億6413萬，主要是編回115年度遭全數刪除的新聞傳播、施政及法制業務經費。

立法院內政委員會16日將審查民國116年度中央政府總預算案關於行政院部分，以及關於原住民族委員會、原住民族文化發展中心部分。

據行政院送抵立法院的書面報告指出，116年度歲入預算編列新台幣2300億5337萬元，較115年度預算數2100億5249萬元，增列200億88萬元，主要是中央銀行股息紅利繳庫數增加200億元。

歲出部分，行政院表示，116年度歲出預算編列17億3471萬元，較115年度增列1億6413萬元，主要是回編3項115年度被全數刪除的項目，包括新聞傳播業務經費3397萬元、施政及法制業務經費2231萬元、人權及轉型正義業務經費1315萬元。

行政院說，此外增列新增員額37人的人事費3720萬元，包括行政院本部29人、個資籌備處8人；資訊管理3421萬元，以及個資籌備處維運經費2436萬元等。

行政院表示，但若相較115年度相同基礎的預算案數17億611萬元，包含由經濟部移入經貿談判業務5895萬元，實際則僅增列2860萬元，顯示行政院已落實預算檢討及資源配置，並妥為調度支應116年度新增需求。

行政院指出，「新聞傳播業務」預算已連2年遭全數刪除，116年度編列3397萬元，主要是編列辦理新聞發布、重大政策宣導、國內外媒體溝通聯繫、輿情蒐報與研析、院長影像攝錄編輯，及中英文施政資料編譯等基本維運支出，包括業務費3216萬元、設備及投資179萬元。

行政院表示，「施政推展聯繫」預算，在107年度到115年度都編列615萬元，但經立法院審查結果，114年改列315萬元，115年更改列為61萬5000元。這項預算是院長行使職權必要支出，包括犒賞、獎助、慰問、接待國內外訪賓、贈禮等相關經費。因此116年度仍編列615萬元，是回編院長行使職權的相關必要支出。