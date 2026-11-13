試營運半年 韓國瑜為立法院紀念品中心成立揭幕

立法院紀念品中心試營運半年，下午由院長韓國瑜親自揭幕，紀念品中心規劃四大主題區域，包括立法院特色紀念商品展售區，提供具國會意象紀念商品及國會出版品選購；國慶紀念品展示區，陳列近兩年國慶活動相關紀念品，並開放民眾預約訂購；台灣在地文創商品區，展售來自各地富含地方特色的文創商品；互動拍照打卡區，以立法院正、副院長推動國會交流的形象為設計元素，讓民眾在參訪之餘，留下具代表性國會參訪紀念。

立法院紀念品中心試營運半年，下午由院長韓國瑜親自揭幕，紀念品中心規劃四大主題區域，包括立法院特色紀念商品展售區，提供具國會意象紀念商品及國會出版品選購；國慶紀念品展示區，陳列近兩年國慶活動相關紀念品，並開放民眾預約訂購；台灣在地文創商品區，展售來自各地富含地方特色的文創商品；互動拍照打卡區，以立法院正、副院長推動國會交流的形象為設計元素，讓民眾在參訪之餘，留下具代表性國會參訪紀念。記者曾吉松／攝影

立法院紀念品中心試營運半年，下午由院長韓國瑜（右四）親自揭幕，紀念品中心規劃四大主題區域，包括立法院特色紀念商品展售區，提供具國會意象紀念商品及國會出版品選購；國慶紀念品展示區，陳列近兩年國慶活動相關紀念品，並開放民眾預約訂購；台灣在地文創商品區，展售來自各地富含地方特色的文創商品；互動拍照打卡區，以立法院正、副院長推動國會交流的形象為設計元素，讓民眾在參訪之餘，留下具代表性國會參訪紀念。記者曾吉松／攝影