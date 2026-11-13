中選會原住民17族語選務宣導上線 平等多元保障公民權

九合一選舉與「廢除非核家園」公投將於28日投票，中央選舉委員會今天表示，以平等、多元的精神保障公民權益，宣導海報同步製作原住民族共17族族語版本，並針對6直轄市原住民投票所實施名冊單獨編造等三大改善措施。

中選會今天透過新聞稿指出，為使選務宣導可以深入原住民族，鼓勵踴躍投票，加強宣導國民年滿18歲有公民投票權，年滿20歲國民有選舉權及公民投票權，中選會製作各原住民族宣導海報。

中選會委請原住民族族語專業師資，同時也是原住民族廣播電台族語新聞主播，針對投票日期、時間、投票攜帶國民身分證、印章及投票通知單等資訊，進行17族族語的翻譯工作，以原住民族更熟悉、親切的母語溝通宣導，鼓勵原住民族於28日踴躍投票。

中選會提到，為讓原住民享有更好的投票體驗，今年也正式推出「領票動線更順暢，投票秘密更周全」新制，包括在6直轄市原住民投票所實施「名冊單獨編造」、「設置專屬領票處」及「安排專人引導」等三大改善措施。

中選會指出，因應公職人員選舉罷免法修正，為落實投票秘密的保障，針對一村里內僅有「1名」原住民選舉人，實施「分赴兩地投票所投票」的變革，保障原住民族民眾投票的權益。