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元旦有望上路！立院三讀確定產假延長至14周 產檢假也增至14日

立院三讀通過！育兒留停放寬至9歲前可請領 雙親最多可領18個月

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影

賴清德總統先前推出520育兒大禮包，立法院今天三讀修正通過「就業保險法」部分條文，育兒留職停薪適用年齡，放寬至子女滿9歲以前都可以申請；另外雙親都領滿6個月育兒留職停薪後可再加領3個月，等於雙親合計最高領18個月。

立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商，朝野對攸關賴政府育兒大禮包的「性別平等工作法」、「就業保險法」修正案，均達成共識。

立院三讀通過「就業保險法」部分條文，放寬父母申請育兒留職停薪適用年齡，將育兒留停適用年齡由現行的「滿3歲前」改為子女8歲以下得辦理育兒留職停薪，領取期間至子女滿9歲為止。

為鼓勵雙親共同負擔育兒責任，立院三讀條文還通過，現行育兒留職停薪津貼為6個月，當雙親兩人都領滿6個月津貼後，可以提高至9個月；也就是雙親各請完6個月留職停薪津貼後，可視需求再各自延長3個月，等於雙親合計最高領18個月。

另外育兒留職停薪津貼，現行採平均月投保薪資的8成薪，不過條文仍是平均投保薪資的6成薪。立院通過附帶決議，請勞動部依照「育嬰留職停薪薪資補助要點」持續編列預算，以公務預算多發給2成育兒留職薪資補助，讓育兒留職停薪津貼為平均月投保薪資的8成薪。

立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影

育兒 性別平等 賴清德 立法院

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