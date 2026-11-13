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蕭副總統：經濟讓國家強大 文化使國家偉大

中央社／ 台北13日電
副總統蕭美琴。聯合報系資料照
副總統蕭美琴。聯合報系資料照

副總統蕭美琴今天表示，經濟讓國家強大，但文化使國家偉大，文化是台灣的靈魂；科技讓台灣走得快，文化則讓台灣走得深、走得遠。政府將持續串聯民間、學術及文化界力量，讓珍貴的海洋智慧世代相傳。

蕭副總統今天出席「第2屆海洋文化獎頒獎典禮」，她致詞表示，每位得獎者都投入文化工作數十年，一點一滴累積，讓更多台灣人感受文化就在生活當中，也讓世界透過文化視角認識台灣。

蕭副總統笑說，雖然今天不是自己得獎，但仍盛裝出席，特別從衣櫃找出最接近海洋顏色的衣服參加盛會。

她表示，台灣是四面環海的國家，海洋承載先民遷徙的歷史、世代傳承的生活智慧，以及多元文化的記憶。過去在花蓮服務期間，每次面對東海岸浩瀚的太平洋，以及海岸部落與自然共生的景象，都讓她深刻體會，海洋從來不是限制台灣向外發展的邊界，而是連結世界的橋梁。

蕭副總統說，她深信經濟讓國家強大，但文化使國家偉大，文化是台灣的靈魂；科技讓台灣走得快，但文化能讓台灣走得深、走得遠。

她提到，過去在花蓮服務期間，曾接觸藝術家優席夫．卡照的作品，對於他深入部落、帶領族人共同創作教堂馬賽克壁畫，打造部落地標，同時透過藝術讓台灣走向國際，留下深刻印象。此外，她也曾造訪台東獵人學校，透過不同文化體驗，認識台灣豐富多元的面貌。

蕭副總統表示，海洋委員會近年推動多元活動，除了造艦、命名及捍衛海疆等國家安全工作，也導入新興科技認識海洋，並協助身心障礙者親近海洋、參與海上運動。今天則透過文化，呈現海洋的另一個面向。

她指出，面對氣候變遷及永續轉型等全球挑戰，解方不只在科技或政策，更在於民眾如何認識人與海洋的關係。唯有透過文化傳承，才能厚植台灣面對挑戰的韌性。

蕭副總統強調，未來政府將持續做大家的後盾，串聯民間、學術及文化界力量，讓珍貴的海洋智慧世代相傳，讓世界看見自信、開闊的海洋台灣，攜手開創立足海洋、連接世界的新格局。

文化 蕭美琴 台灣

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