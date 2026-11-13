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公私部門頻遭駭 洪孟楷籲政府勿忙拚選舉：別讓選前變「駭客蜜月期」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷。聯合報系資料照
國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷。聯合報系資料照

外交部領事事務局、台北市工務局及多家民間企業，近期接連傳出遭駭客攻擊與個資外洩事件。國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷今表示，數發部應拿出跨部會清查、限期改善及追蹤查核等具體成果，執政黨不能腦子內只有選舉，更不能讓選前變成駭客的蜜月期。

洪孟楷表示，看到領務局網站遭駭、民眾護照大頭照與申辦文件外洩的新聞，令人憂心且憤怒。人民為了申辦業務，把個人資料交給政府，政府就有責任妥善保護，怎麼連公部門都接連失守？

洪孟楷指出，近期學校、企業及政府機關資安事件頻傳，每次外洩背後都是民眾可能被冒用的身分、被利用的信任，和難以追回的個人隱私，這不是一句「已修復」、「很抱歉」就能交代。

洪孟楷提及，數發部雖然已公布應變措施，但國人更要問，早在日前爆發時，為何沒有全面檢測資安漏洞？到底還有多少政府機關存在相同風險，後續改善由誰追蹤、疏失由誰負責？這些不能沒有答案。

洪孟楷指出，掌管國家資安的數發部，應拿出跨部會清查、限期改善與追蹤查核的具體成果，尤其戶政、金融、領務等持有大量敏感個資的系統，更應主動檢測、全面盤點，連同委外廠商一起嚴格把關。

洪孟楷說，AI讓駭客攻擊更快，政府的防護就該更積極。更嚴重的是，外洩的個資可能成為詐騙集團取信民眾的工具。當歹徒能準確說出姓名、消費紀錄，再假冒官方或客服，民眾就更容易受騙。政府一面宣示打詐，一面卻守不住個資，如何讓人民安心？

洪孟楷說，九合一選舉剩15天，但中央執政的執政黨不能腦子內只有選舉，拚選舉不能成為資安空轉的藉口，更不能讓選前變成駭客的蜜月期。

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