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元旦有望上路！立院三讀確定產假延長至14周 產檢假也增至14日

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元旦有望上路！立院三讀確定產假延長至14周 陪產檢假也增至14日

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。立法院會上午朗讀二讀條文時，朝野委員已舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影
朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。立法院會上午朗讀二讀條文時，朝野委員已舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影

立法院今三讀通過「性別平等工作法」部分條文修正案，女性受僱者產假由現行8周延長至14周，陪產檢及陪產假也由7日增至14日；流產假同步延長。立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過，依性工法第40條規定，11月13日修正條文施行日期由行政院定之。

立法院長韓國瑜今上午召集朝野黨團協商，針對此前保留的第15條討論。國民黨、民眾黨主張產假14周，民進黨及勞動部原主張「12周產假＋10個工作日產檢假」；三黨後續協調後取得共識，提出相同版本修正動議，產假延長為14周，勞動部也接受延長流產假方向。

依現行條文，女性受僱者分娩前後給予產假8周；妊娠3個月以上流產者給予4周，妊娠2個月以上未滿3個月流產者給予1周，未滿2個月流產者給予5日；產檢假為7日，陪產檢及陪產假也是7日。

三讀條文明定，女性受僱者分娩前後產假延長至14周；妊娠3個月以上流產者仍維持4周，妊娠2個月以上未滿3個月流產者增至2周，未滿2個月流產者增至10日。陪產檢及陪產假也增為14日。

另修法增訂，受僱者於分娩產假第9周至第14周期間，如有工作意願，可申請提前銷假，雇主除有正當事由外應同意。雇主依規定給付產假薪資後，超過8周的產假薪資，及新增的流產假薪資，可向中央主管機關申請補助。

此外，先前協商也已通過育兒留職停薪相關修正，適用年齡放寬至撫育8歲以下子女、期間至子女滿9歲止，最長仍維持2年；並新增每人每一子女每年最多60日、可按日申請的彈性育兒假。

至於施行日期，依性別平等工作法第40條規定，11月13日修正的條文施行日期由行政院定之。賴清德總統推動的「18項育兒大禮包」，已納入2027年中央政府總預算，預計於2027年元旦起正式上路。

立法院三讀通過「性別平等工作法」部分條文修法，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照
立法院三讀通過「性別平等工作法」部分條文修法，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報系資料照

勞動部 立法院 行政院 性別平等

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