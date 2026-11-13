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二度發文「沒有自己的孩子」 蔡英文：照顧下代心情不會改變

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文。聯合報系資料照
前總統蔡英文。聯合報系資料照

歌手羅大佑發言風波持續延燒，前總統蔡英文二度發文，她說，「我確實沒有自己的孩子」，在擔任總統八年期間，她推動許多政策仍沒有抵擋少子女化的趨勢，政府必須持續改善居住、所得、托育、長照及職場環境，讓想要成家、養育孩子的人，能夠對未來更有信心。

針對少子女化，蔡英文表示，從日本、韓國到歐洲，是許多先進國家共同面對的挑戰；生不生孩子，是每個人的選擇，但想生、願意生的家庭，政府有責任，讓他們不必獨自承擔所有的壓力。

蔡英文表示，因應年輕爸媽生養孩子的辛苦，所以推出「0-6歲國家跟你一起養」；理解「三明治族群」在工作與家庭間的艱難，所以推出「長照2.0」，賴清德總統繼續推動「長照3.0」，今年的預算規模已經超過1100億。

對年輕族群喊話，蔡英文表示，直到今天，房價、房租，仍然讓許多年輕人感到沉重。這是政府必須繼續努力的地方。

蔡英文說，她的兩個任期，經歷過疫情、非洲豬瘟，也經歷過許多國內外的挑戰，一路走來起起伏伏、有起有落，她要謝謝台灣人民，陪著這個國家，一起走過許多困難。

蔡英文指出，「我必須承認，我的執政並不完美，也犯過錯。有些政策達到了目標，有些政策的效果，不如我們原先的期待。我也一直在挫敗中反省、改進、調整，在困境中堅持價值，盡力實現對台灣的承諾。」

蔡英文表示，少子女化的問題，不會因為幾項政策就能立即解決；政府必須持續改善居住、所得、托育、長照及職場環境，讓想要成家、養育孩子的人，能夠對未來更有信心；而對於選擇不同人生道路的人，也應該給予同樣的尊重。

蔡英文表示，「我確實沒有自己的孩子，這是既定的事實。但這不會改變，我想要照顧台灣下一代的心情；也不會因為我已經卸任總統，就減少一分對這個國家未來的關心。」

蔡英文 羅大佑

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