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農青大使抵荷蘭參訪 汲取農業創新經驗深化夥伴關係

中央社／ 台北13日電

外交部農業部合辦「農業青年大使交流計畫」，首度前進歐洲。外交部表示，訪團已與荷蘭政府及企業深入交流、汲取農業創新經驗，將在後續行程持續交流，深化雙邊在農業科技的夥伴關係。

「農業青年大使交流計畫」自2017年啟動，今年訪團首度前進歐洲，結合榮邦計畫致力推動農業外交。第7屆訪團於9日抵達全球第2大農產品出口國荷蘭，展開為期8天參訪。

外交部表示，訪團拜會荷蘭國會，與重視農民議題政黨的黨魁與青年幕僚，就環保與農民生計的平衡困境、農二代接班問題及新興育種規範等交換意見；也與荷蘭農業部官員座談，討論農業永續、鼓勵青農交流及強化智慧農業等議題。

外交部指出，駐荷蘭代表處田中光接見訪團，期勉團員將海外所見帶回台灣，持續深化台荷農業及青年交流。

外交部提到，訪團參訪溫室農業創新中心TomatoWorld，了解無土栽培與精準環控技術，並參訪國際花卉種苗公司Anthura及農業科技公司GearboxInnovations，探討育種研發與智慧篩選，同時為台灣學生爭取赴荷實習機會。

此外，訪團也造訪位於世界糧食中心（World FoodCenter）的農食產業創新平台FoodX，以及線上生鮮批發暨冷鏈配送中心QSTA，汲取產官學研合作模式與B2B供應鏈整合經驗，並與農業無人機新創公司Corvus Drones交流。

外交部說明，訪團此行已與荷蘭政府及農企業深入交流，展現台灣農業青年的專業與國際視野。訪團將在稍後行程，持續與農業相關機構與企業交流，深化雙邊在農業科技、產業合作及人才交流的夥伴關係。

荷蘭 外交部 農業部

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