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獨派籲台灣揚棄孫中山歷史象徵 避免成北京一中認知戰破口

中央社／ 台北13日電

中國日前在北京舉行孫中山誕辰紀念活動，台獨聯盟與台灣安保協會今天表示，北京藉孫中山來強調「一個中國」，將台灣社會對孫中山的歷史象徵嫁接至北京的一中認同，呼籲台灣逐步揚棄孫中山相關象徵，避免成為中國對台認知作戰的破口。

台獨聯盟與台灣安保協會今天發布聲明指出，北京於12日紀念孫中山，並非紀念中華民國國父，而是利用孫中山強調一個中國。孫中山主張的民權與憲政，在中共一黨專政下，紀念活動已淪為徒具形式。

聲明指出，中國慣用的手法，是將台灣社會殘存對中華民國國父的象徵，嫁接到對北京的一中認同。當台灣政府拒絕讓人民赴中國配合統戰式紀念活動，北京便指稱台灣背叛歷史；當台灣仍有人紀念孫中山，北京則誇飾為「兩岸同根」。

台灣安保協會認為，台灣應逐步放棄孫中山相關象徵，因為孫中山與台灣民主化歷程無關，且一直是國民黨的黨國符碼。這個被移植到台灣的虛構政治象徵應該揚棄，而非陷入誰才是孫中山正統繼承者的詮釋爭奪。

聲明強調，任何制度化存在的孫中山象徵，包括錢幣、建築物及路名等，都可能成為中華人民共和國倡議一個中國的破口。中華人民共和國從未統治台灣，即使是荷蘭、日本等曾經統治台灣的政權，也不能憑藉歷史事實擅自決定當代台灣人的未來，台灣前途應由台灣人民自己決定。

台灣安保協會也質疑，面對北京利用孫中山推動祖國統一的民族主義論述，陸委會以中華民國對抗中華人民共和國，強調中華民國國祚未斷、兩國互不隸屬，但這樣的策略存在問題。

聲明指出，「台灣地區與大陸地區人民關係條例」仍處於台灣地區與大陸地區的一中框架，在此框架下強化中華民國正統論述，等於與北京爭奪誰才是孫中山繼承者，反而可能弱化或模糊台灣認同。

台灣安保協會強調，台灣認同是形成敵我意識不可或缺的要素，而敵我意識也是抵抗意志的前提。面對中國一中意識形態的認知作戰，唯有鞏固台灣認同，才能對中國認知作戰產生免疫力。

孫中山 北京 歷史

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