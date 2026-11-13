育兒大禮包朝野達共識 產假增至14周、育嬰留停8成薪

賴清德總統先前推出520育兒大禮包，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論相關修正案。朝野達成共識，給予產假14周，育兒留職停薪津貼以附帶決議方式，由勞動部持續編列預算給予8成薪，立法院預計下午三讀通過。

立法院社會福利衛環委員會日前針對攸關賴政府育兒大禮包的「性別平等法」、「就業保險法」修正案進行協商，針對育兒留職停薪年限放寬至子女9歲以前、雙親育兒留職停薪都領滿6個月時可再多請領3個月等條文均達成共識。

韓國瑜今天上午召開朝野協商，朝野達成共識修正「性別平等法」第15條，給予女性產假14周；另外在流產假方面也增加天數，妊娠2個月以上未滿3個月流產者，給予產假2周，妊娠未滿2個月流產者，給予產假10日。

另外在「就業保險法」修正草案方面，育兒留職停薪津貼，現行採平均投保薪資的8成薪，但條文仍是平均投保薪資的6成薪，藍白希望正式入法保障權益。最後朝野達成共識，以附帶決議方式，請勞動部依照「育嬰留職停薪薪資補助要點」持續編列預算，以公務預算多發給2成育兒留職薪資補助。