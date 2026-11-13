快訊

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

育兒大禮包朝野達共識 產假增至14周、育嬰留停8成薪

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋／台北即時報導
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影

賴清德總統先前推出520育兒大禮包，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論相關修正案。朝野達成共識，給予產假14周，育兒留職停薪津貼以附帶決議方式，由勞動部持續編列預算給予8成薪，立法院預計下午三讀通過。

立法院社會福利衛環委員會日前針對攸關賴政府育兒大禮包的「性別平等法」、「就業保險法」修正案進行協商，針對育兒留職停薪年限放寬至子女9歲以前、雙親育兒留職停薪都領滿6個月時可再多請領3個月等條文均達成共識。

韓國瑜今天上午召開朝野協商，朝野達成共識修正「性別平等法」第15條，給予女性產假14周；另外在流產假方面也增加天數，妊娠2個月以上未滿3個月流產者，給予產假2周，妊娠未滿2個月流產者，給予產假10日。

另外在「就業保險法」修正草案方面，育兒留職停薪津貼，現行採平均投保薪資的8成薪，但條文仍是平均投保薪資的6成薪，藍白希望正式入法保障權益。最後朝野達成共識，以附帶決議方式，請勞動部依照「育嬰留職停薪薪資補助要點」持續編列預算，以公務預算多發給2成育兒留職薪資補助。

立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影
立法院社福委員會協商通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月，院長韓國瑜上午再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。上午朗讀二讀條文時，朝野委員紛紛舉牌慶祝。記者曾吉松／攝影

朝野 大禮包 育嬰留停

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

國民年金、產假加碼 今拚闖三讀

育兒產假14周朝野有共識 留停津貼領平均投保薪資八成

朝野協商通過五項修法條文 育兒留停至8歲、津貼可領取各9個月

相關新聞

育兒大禮包朝野達共識 產假增至14周、育嬰留停8成薪

賴清德總統先前推出520育兒大禮包，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論相關修正案。朝野達成共識，給予產假14周，育兒留職停薪津貼以附帶決議方式，由勞動部持續編列預算給予8成薪，立法院預計下午三讀通過。

從電子零組件到外食都上漲 通膨壓力鍋恐隨時引爆

主計總處日前公布10月消費者物價指數（CPI）年增率2.33%，已是連續六個月高於2%，其中外食費更是連續五個月破3%，國內物價壓力讓人不安。進口物價指數年增率飆上33.32%，則是半世紀新高。儘管主計總處官員堅稱台灣沒有輸入性通膨，卻與民眾體感有極大落差。當民眾對未來物價上漲充滿焦慮，會不會形成通膨最怕的螺旋性上漲預期心理，引爆通膨壓力鍋，恐是國人關切話題。

「國家海洋科技營運中心」今揭牌 賴清德南下主持

「國家海洋科技營運中心」今天上午在海洋委員會舉行揭牌典禮，賴清德總統親臨南下高雄主持，他致詞時表示，海洋是台灣經濟發展與國家安全的重要命脈，面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查累積海洋資料，有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化國安與海洋治理韌性。

國家海洋科技營運中心揭牌 賴清德：提升海洋科技是國家戰略

「國家海洋科技營運中心」今天上午在海洋委員會舉行揭牌典禮，賴清德總統親臨南下高雄主持，他致詞時表示，海洋是台灣經濟發展與國家安全的重要命脈，面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查累積海洋資料，有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化國安與海洋治理韌性，海委會主委管碧玲也提到，台灣絕不能對自己的海比別人了解得更少。

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

2026九合一選舉將於11月28日投票，其中村里長選舉全台共7,780個村里、13,965人參選。根據各縣市選委會公布的候選人號次抽籤結果，有3,186個村里只有1人登記，占41.0%。依法村里長選舉不適用最低得票門檻，這些同額參選的候選人等於只要有票就能當選。

【重磅快評】誰在唱衰台灣？別把輝達台北總部當選舉工具

先前輝達執行長黃仁勳來台，所到之處萬人空巷，民眾爭相合影。輝達當初選擇落腳台灣設立總部的地點，多個地方政府無不積極爭取，展開角力。如今，黃仁勳捲入桃色風波，甚至宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，風向瞬間逆轉，甚至有人開始唱衰輝達台北總部恐怕生變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。