「國家海洋科技營運中心」今揭牌 賴清德南下主持

「國家海洋科技營運中心」今天上午在海洋委員會舉行揭牌典禮，賴清德總統親臨南下高雄主持，他致詞時表示，海洋是台灣經濟發展與國家安全的重要命脈，面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查累積海洋資料，有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化國安與海洋治理韌性。

國家海洋科技營運中心設置條例去年6月經立法院三讀通過，今年8月10日施行、9月2日成立，並於今天揭牌，中心採「一法人、雙核心、六主軸」策略架構，董事長由海委會副主委吳欣修兼任、國海院院長陳璋玲擔任代理執行長，下設行政處、調查船營運處與船模實驗室營運處。

賴清德強調，面對複雜區域情勢，掌握周邊海域環境能支持造船及海洋產業發展，提升國際競爭力。他期許海委會發揮政策統籌力量、國海院深耕科學研究、營運中心提供穩健設施與技術服務，攜手產官學研落實「科技護海」。海委會主委管碧玲表示，近年中國持續透過軍演、海警船及民兵船襲擾台灣，施加灰色地帶壓力，管碧玲表示，透過行政法人彈性制度，能吸引並留任專業人才。她也現場公開向各界發出招募令，歡迎有志於海洋調查、船模研發、水動力試驗及航海輪機工程等領域人才加入。

「國家海洋科技營運中心」負責管理位於高雄興達港的「國家船模實驗室」設有耐海性能水槽、迴旋臂水槽及船模製造工坊，預計明年第1季核心設備進場、後年初主體建築完工試運轉，另「海洋基礎資料調查船」共規畫3艘，由台船承造的100噸及300噸級預計明年第2季交船，新加坡商馬可波羅造船廠承造的4000噸級則預計2029年完工交船。

「國家海洋科技營運中心」今天上午在海洋委員會舉行揭牌典禮，賴清德總統（前左）親臨南下高雄主持，海委會主委管碧玲（右前）陪同。記者劉學聖／攝影