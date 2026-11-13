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科技護海 賴總統盼推海洋科技、產業發展

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「國家海洋科技營運中心」揭牌典禮。總統府／提供
賴清德總統出席「國家海洋科技營運中心」揭牌典禮。總統府／提供

賴清德總統13日出席「國家海洋科技營運中心揭牌典禮」。他表示，政府促進海洋科技及產業發展，未來將持續推動跨領域合作，落實「科技護海」，讓國家更安全、產業更茁壯、海洋發展更永續。

賴總統致詞表示，台灣四面環海，都是海洋的子民，海洋不僅帶領台灣連結世界，更是經濟發展、物資運輸、生態環境及國家安全的重要命脈。因此，他在兩年前就職演說中，特別提出「競逐太空、探索海洋」的國家方向，希望透過科技發展，帶領台灣開拓新的領域，掌握更多發展機會。

賴總統提到，這兩年來，政府積極推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」，支持衛星與火箭自主研發，並逐步建置相關設施，穩健邁向自主發射衛星的目標。對於探索海洋，也持續推行海洋政策、完善海洋保育法制。

賴總統說，海洋基礎資料調查船以及國家船模實驗室，是台灣深化海洋科技治理的兩大核心設施。國家海洋科技營運中心的成立，不僅扛起這兩大核心設施的營運管理，更搭起跨領域科研平台，促進台灣海洋科技及產業發展。

他表示，海洋基礎資料調查船，將持續深入調查海域環境，累積海洋水文、地質及生態等關鍵資料；而國家船模實驗室則能補足國內高階船舶試驗能力，支持船舶設計、性能測試與關鍵技術研發。

賴總統提到，營運中心除了提供專業的營運與服務機制，也將與國海院的科研任務相互支援，讓研究人員能穩定取得調查與試驗資源，讓國家的重大投資發揮更大效益。

他認為，尤其面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查累積海洋資料及掌握周邊海域環境，不僅有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化台灣的國家安全與海洋治理韌性，也能支持船舶與海洋產業發展，提升台灣的國際競爭力。

賴總統強調，提升海洋科技是國家戰略的整體規劃，需要政府各部門與各界共同努力。未來將持續推動跨領域合作，並充實專業能量，完善延攬、培育與留才制度，讓有志投入海洋的年輕人看見前景，也讓經驗豐富的專業人才安心投入、長期深耕。

賴總統期盼海委會在主委管碧玲的帶領下，發揮政策統籌力量，國海院深耕科學研究、營運中心提供穩健的設施與技術服務，攜手產官學研各界一起帶動產業創新，落實「科技護海」，讓國家更安全、產業更茁壯、海洋發展更永續。

科技 賴總統 賴清德

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