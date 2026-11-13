取消賴總統專機飛航許可 塞席爾前總統：徹頭徹尾錯誤

塞席爾今年4月突然取消總統賴清德專機飛航許可，導致賴總統出訪史瓦帝尼行程延後。塞席爾前總統拉姆卡拉萬接受中央社專訪表示，取消台灣總統專機飛航許可「是徹頭徹尾的錯誤」，明顯是中國介入，須嚴厲譴責，希望這種事情永不再發生。

拉姆卡拉萬（Wavel Ramkalawan）2020年至2025年擔任塞席爾總統，他日前來台參加國際自由聯盟第65屆大會，於12日接受中央社專訪。

賴總統原訂4月底出訪友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯與馬達加斯加突然取消賴總統專機飛航許可，導致行程暫緩，之後賴總統搭乘史國國王專機順利飛抵史國進行國是訪問；對此，拉姆卡拉萬說，飛機飛越空域不應被政治化，「無論飛機上坐的是誰」。

塞席爾現任總統赫米尼（Patrick Herminie）5月在記者會承認介入，並推翻給予賴總統專機飛航許可的決定。拉姆卡拉萬表示，他認為此舉「是徹頭徹尾的錯誤」，顯示塞席爾未恪守國際民航規則，而是出於特定政治目的而橫加干涉，導致塞席爾在國際上形象受損。

拉姆卡拉萬指出，取消台灣總統專機飛越許可是一個糟糕且極為失禮的決定，不僅塞席爾民眾對此深感不滿，他所屬政黨的成員也很反感；這起事件應受嚴厲譴責，希望未來永不再發生。

談及事件幕後原因，拉姆卡拉萬認為，主使者是中國，他也相信中方同時影響了模里西斯、馬達加斯加的決定。

他說，之所以有此斷定，是因為他此行訪台也遭到中國駐塞席爾大使的關切與質疑，「中方透過反對黨領袖詢問我訪台的原因，但中國憑什麼質疑我的行動？這令人無法接受」。

至於此行感受，2度訪台的拉姆卡拉萬讚許台灣經濟表現亮眼，不僅在半導體領域居於領先地位，更掌握世界未來脈動；他認為，雙邊在漁業、農業及青年教育交流等領域深具合作潛力。

根據塞席爾新聞社報導，塞席爾現任總統赫米尼5月初在記者會說明，塞席爾始終恪守一個中國政策，不承認台灣為主權國家，在聽取簡報後，要求撤銷賴總統專機的飛航許可。