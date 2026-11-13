快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

取消賴總統專機飛航許可 塞席爾前總統：徹頭徹尾錯誤

中央社／ 台北13日電

塞席爾今年4月突然取消總統賴清德專機飛航許可，導致賴總統出訪史瓦帝尼行程延後。塞席爾前總統拉姆卡拉萬接受中央社專訪表示，取消台灣總統專機飛航許可「是徹頭徹尾的錯誤」，明顯是中國介入，須嚴厲譴責，希望這種事情永不再發生。

拉姆卡拉萬（Wavel Ramkalawan）2020年至2025年擔任塞席爾總統，他日前來台參加國際自由聯盟第65屆大會，於12日接受中央社專訪。

賴總統原訂4月底出訪友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯與馬達加斯加突然取消賴總統專機飛航許可，導致行程暫緩，之後賴總統搭乘史國國王專機順利飛抵史國進行國是訪問；對此，拉姆卡拉萬說，飛機飛越空域不應被政治化，「無論飛機上坐的是誰」。

塞席爾現任總統赫米尼（Patrick Herminie）5月在記者會承認介入，並推翻給予賴總統專機飛航許可的決定。拉姆卡拉萬表示，他認為此舉「是徹頭徹尾的錯誤」，顯示塞席爾未恪守國際民航規則，而是出於特定政治目的而橫加干涉，導致塞席爾在國際上形象受損。

拉姆卡拉萬指出，取消台灣總統專機飛越許可是一個糟糕且極為失禮的決定，不僅塞席爾民眾對此深感不滿，他所屬政黨的成員也很反感；這起事件應受嚴厲譴責，希望未來永不再發生。

談及事件幕後原因，拉姆卡拉萬認為，主使者是中國，他也相信中方同時影響了模里西斯、馬達加斯加的決定。

他說，之所以有此斷定，是因為他此行訪台也遭到中國駐塞席爾大使的關切與質疑，「中方透過反對黨領袖詢問我訪台的原因，但中國憑什麼質疑我的行動？這令人無法接受」。

至於此行感受，2度訪台的拉姆卡拉萬讚許台灣經濟表現亮眼，不僅在半導體領域居於領先地位，更掌握世界未來脈動；他認為，雙邊在漁業、農業及青年教育交流等領域深具合作潛力。

根據塞席爾新聞社報導，塞席爾現任總統赫米尼5月初在記者會說明，塞席爾始終恪守一個中國政策，不承認台灣為主權國家，在聽取簡報後，要求撤銷賴總統專機的飛航許可。

專機 賴總統 中央社

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

法國參議員盼加強馬約特與台合作 建立互惠雙贏關係

施振榮代表出席APEC峰會 賴總統交付三項任務

APEC 行前會 賴總統託付施振榮傳達台灣三主張

施振榮任APEC領袖代表 賴總統期許3目標

相關新聞

「國家海洋科技營運中心」今揭牌 賴清德南下主持

「國家海洋科技營運中心」今天上午在海洋委員會舉行揭牌典禮，賴清德總統親臨南下高雄主持，他致詞時表示，海洋是台灣經濟發展與國家安全的重要命脈，面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查累積海洋資料，有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化國安與海洋治理韌性。

國家海洋科技營運中心揭牌 賴清德：提升海洋科技是國家戰略

「國家海洋科技營運中心」今天上午在海洋委員會舉行揭牌典禮，賴清德總統親臨南下高雄主持，他致詞時表示，海洋是台灣經濟發展與國家安全的重要命脈，面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查累積海洋資料，有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化國安與海洋治理韌性，海委會主委管碧玲也提到，台灣絕不能對自己的海比別人了解得更少。

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

2026九合一選舉將於11月28日投票，其中村里長選舉全台共7,780個村里、13,965人參選。根據各縣市選委會公布的候選人號次抽籤結果，有3,186個村里只有1人登記，占41.0%。依法村里長選舉不適用最低得票門檻，這些同額參選的候選人等於只要有票就能當選。

【重磅快評】誰在唱衰台灣？別把輝達台北總部當選舉工具

先前輝達執行長黃仁勳來台，所到之處萬人空巷，民眾爭相合影。輝達當初選擇落腳台灣設立總部的地點，多個地方政府無不積極爭取，展開角力。如今，黃仁勳捲入桃色風波，甚至宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，風向瞬間逆轉，甚至有人開始唱衰輝達台北總部恐怕生變。

挨告誹謗無罪 黃國昌：鏡媒體6連敗 面對惡劣政媒環境不會放棄

民眾黨主席黃國昌日前質疑精鏡傳媒資金來源，提及上報記者報導相關新聞遭「塞釘子」報復；精鏡傳媒自訴控告黃加重誹謗罪嫌，台北地院今宣判黃國昌無罪，對此，黃國昌稍早表示，鏡媒體集團6連敗，他沒有任何喜悅，因為只要一天不翻轉改正台灣惡劣的政媒環境，鏡集團不會停手，不過他不會放棄。

羅大佑爭議言論風波 江啟臣：不會用生小孩評斷個人貢獻

「音樂教父」羅大佑日前在廣播節目批評，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、監察院長陳菊等人沒有生孩子，賴總統的小孩也不在台灣，這些人不會為下一代想太多。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今天表示，自己不會用有沒有生小孩，評斷一個人對下一代的貢獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。