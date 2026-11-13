【重磅快評】誰在唱衰台灣？別把輝達台北總部當選舉工具

先前輝達執行長黃仁勳來台，所到之處萬人空巷，民眾爭相合影。輝達當初選擇落腳台灣設立總部的地點，多個地方政府無不積極爭取，展開角力。如今，黃仁勳捲入桃色風波，甚至宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，風向瞬間逆轉，甚至有人開始唱衰輝達台北總部恐怕生變。

出生在台南的黃仁勳，帶領輝達成為全球AI產業的領頭羊，讓台灣在全球科技供應鏈的地位受到重視，過去他多次來台都受到英雄式的歡迎，被視為「台灣之子」，也是「台灣之光」。如今，黃仁勳個人陷入爭議，馬上就有人急著落井下石，會不會太過現實？造神固然不必，但也不必因為他的私德風波，就全盤否定他對台灣產業的貢獻。

事實上，黃仁勳個人的去留，與輝達的企業決策不能直接畫上等號。輝達是一家全球市值與技術影響力舉足輕重的企業，有全球布局與長期發展策略，不可能所有營運與投資決策都繫於一個人的個人行為。即使領導階層發生變動，也不代表原有的投資計畫就會跟著翻盤。

從目前進度來看，輝達已與台北市政府完成北士科T17、T18基地地上權簽約，權利金約122億元，地上權50年，並可延長20年。輝達也已在台設立子公司，北市府表示目前履約正常，履約保證金、權利金及地租均依約繳付。地下連續壁工程已於11月5日通過都審幹事會審議，建造執照也已於7月15日掛件，目前仍在審查中。換句話說，這是已經進入契約與行政程序的重大投資案。當然，未來是否會有變數，仍須觀察輝達的正式決策，但在沒有具體證據之前，就急著宣稱總部可能生變，恐怕是為了打擊現有市府團隊的選舉考量。

輝達這項投資案從頭到尾都被政治化。當初有人爭相邀功，如今有人急著撇清，全然把輝達落腳台灣當成政黨競爭的戰利品。事實上，國際企業投資看的是產業環境、人才、供應鏈與長期發展，不應凡事泛政治化。

台灣正處於全球AI產業競逐的關鍵位置。從晶圓代工、伺服器、散熱、電源到各種零組件，台灣供應鏈與輝達有高度連結。輝達設立海外總部，不只是多蓋一棟辦公大樓，更可能帶動人才、研發、產業聚落與國際企業投資，這樣的機會對台灣而言彌足珍貴。若因為政治攻防，讓外界對台灣投資環境產生不必要的疑慮，影響的絕不只是台北市的政績，更可能折損整個台灣的競爭力。

政治人物當然該爭取投資，也可以監督投資案的執行，但不能老是在人風光時搶著沾光，出事時就急著切割，只會讓人看盡台灣人情的冷暖、政治的冷酷。更不能為了一時選舉利益，把攸關台灣產業發展的重大投資當作政治攻防工具。