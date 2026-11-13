挨告誹謗無罪 黃國昌：鏡媒體6連敗 面對惡劣政媒環境不會放棄

民眾黨主席黃國昌日前質疑精鏡傳媒資金來源，提及上報記者報導相關新聞遭「塞釘子」報復；精鏡傳媒自訴控告黃加重誹謗罪嫌，台北地院今宣判黃國昌無罪，對此，黃國昌稍早表示，鏡媒體集團6連敗，他沒有任何喜悅，因為只要一天不翻轉改正台灣惡劣的政媒環境，鏡集團不會停手，不過他不會放棄。

2025年10月1日，黃國昌受訪時質疑精鏡傳媒集團資金來源，提到上報陳姓記者撰寫「獨家《鏡週刊》集團虧空16.8億瀕破產 裴偉設海外紙上公司搬7億全燒光」報導後，包括她家中地下室、父親車內全被塞滿鐵釘。

精鏡傳媒指出，該記者是因撰寫另篇有關職籃高雄鋼鐵人前領隊陳冠豪的報導而遭報復，已有新北地方法院刑事判決可證，黃卻刻意「竹篙湊菜刀」混為一談，發表不實言論，自訴控告黃加重誹謗罪嫌。

黃國昌表示，為了遂行民進黨打擊政敵的指示，鏡集團一天到晚都在抹黑他，面對無良綠媒，沒有什麼好多說，他都是直接提告，鏡集團當然也每一次都敗訴。可悲的是，光抹黑他還不夠，鏡集團還不斷藉由濫訴騷擾他，就是要浪費他的時間跟精力。

黃國昌指出，今天，鏡集團再吞一敗，但就如同他之前說過，他沒有任何的喜悅，因為只要一天不翻轉改正台灣惡劣的政媒環境，鏡集團是不會停手的；然而，即便如此，他也絕對不會放棄，民進黨不要以為有鏡當打手，就能為所欲為，他沒有在怕的。