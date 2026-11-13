羅大佑爭議言論風波 江啟臣：不會用生小孩評斷個人貢獻

「音樂教父」羅大佑日前在廣播節目批評，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、監察院長陳菊等人沒有生孩子，賴總統的小孩也不在台灣，這些人不會為下一代想太多。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今天表示，自己不會用有沒有生小孩，評斷一個人對下一代的貢獻。

江啟臣今天上午出席台中市福田水資源回收中心放流水回收再利用工程通水典禮，會後受訪，先被問及台北市長蔣萬安與民進黨台北市長候選人沈伯洋近日的請假風波，江表示每個人依照各自職務和相關規定辦理，比如自己是立院副院長，也不會因選舉耽誤國會的工作和地方服務。

媒體詢問，怎麼看羅大佑稱「不生小孩的人不會替下一代著想」？江啟臣表態，他不會用有沒有生小孩這樣的事情，評斷一個人對下一代是否有貢獻。