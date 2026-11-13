影／沒小孩不會在乎下一代？盧秀燕：我還被批評回去當家庭主婦

歌手羅大佑日前提到前總統蔡英文等民進黨女性政治人物沒有小孩，不會在乎下一代的說法引起爭論；台中市長盧秀燕今天在大甲活動中受訪表示，這個議題應該要持續關心，要繼續爭取自己的天空，婦女們要不要結婚，或者是不要生小孩，那是個人的選擇，應該要高度的尊重。

台中市大甲第二市場空調設備今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕到場主持。盧秀燕表示，她是一個政治人物，已經結婚，也有小孩。不過即使是這樣，前不久有非常大咖的政治人物也是批評她說應該要回歸去當家庭主婦，不要出來送往迎來。

盧秀燕表示，那可見這個議題應該要持續關心，要繼續爭取自己的天空，婦女們要不要結婚，或者是不要生小孩，那是個人的選擇，應該要高度的尊重。

台中市大甲第二市場空調設備今天舉行啟用典禮，市長盧秀燕到場主持。記者游振昇／攝影