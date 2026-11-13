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國民年金法協商無共識 陳智菡：民進黨團說話不算話延宕發放

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，上周五各黨團簽了協商結論：本周經立法院長韓國瑜協商完，即可盡速處理到院會直接表決，以「加速立法程序」。圖／民眾黨團提供
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，上周五各黨團簽了協商結論：本周經立法院長韓國瑜協商完，即可盡速處理到院會直接表決，以「加速立法程序」。圖／民眾黨團提供

賴清德總統日前指出，國民年金因在野黨立委不審查預算，因此無法提高。然因國民年金法案未過冷凍期，立法院上周五院會朝野協商達共識，今日先由立法院長韓國瑜召集協商。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡稍早在社群平台上發文批評，民進黨團今天說話不算話，主張再協商，今日不表決，才導致國民年金發放延宕。

立法院上周五朝野協商結論指出，國民年金法修正案於13日如有協商結論時，依協商結論進行處理；因尚未通過協商冷凍期，但為加速立法程序，使年金發放法制化，各黨團同意於未有協商結論時，盡速處理。

陳智菡指出，賴清德總統下鄉宣講，聲稱國民年金提高，但人民沒收到，是因為立法院不審預算，事實是「根本還沒完成修法」。因此上周五在民眾黨立法院黨團堅持下，各黨團簽了協商結論：本周經院長協商完，即可盡速處理到院會直接表決，以「加速立法程序」。

陳智菡批評，結果民進黨團說話不算話，主張再協商，今日不表決，才導致國民年金發放延宕。

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