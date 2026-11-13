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國民年金修法冷凍期未過、朝野無共識 今恐無望三讀

中央社／ 台北13日電

立法院長韓國瑜今天召集協商國民年金法部分條文修正草案，但因各黨團對老年年金、身心障礙年金給付金額調高幅度無法達成共識，韓國瑜裁示各黨團繼續溝通。由於此法案尚未過１個月的協商冷凍期，今天恐無望完成三讀。

行政院日前提出「國民年金法」修法版本，將老年年金、遺屬年金及原民給付，自新台幣3500元調高至5000元，身心障礙年金自4700元調至6715元。立法院社會福利及衛生環境委員會於10月14日完成初審，並於11月11日協商，但因朝野立委都對調高金額想法不一，遲遲無法達成共識。

立法院6日朝野協商結論指出，國民年金法修正案尚未通過協商冷凍期，但為加速立法程序，各黨團同意於未有協商結論時，盡速處理；並訂於今天上午由韓國瑜召集協商。

韓國瑜上午召集各黨團進行協商時，民眾黨團、國民黨團皆提出，近年物價飛漲，為落實弱勢照顧，老年年金應調升至6000元、身心障礙年金應調升至8057元。

民進黨黨團總召蔡其昌則表示，民進黨團堅持不可以借錢作福利，並強調應該合法合憲，立法院不可以自己提預算增加。

衛生福利部長石崇良認為，國民年金是社會保險一環，必須維持財政永續發展。根據估算，國內65歲者平均餘命還有20年，每名領取老年年金的長者，終生平均可領約新台幣120萬元；但對照目前每人所繳保險金近10萬元，約是12倍。

石崇良說，隨高齡化社會來臨，這個差額是保險財務上的重要負擔。政府已從其他公務預算撥入經費，讓國民年金保險可以持續照顧長者，但仍希望各項社會福利可以衡平考量，避免造成資源排擠，因此盼立法院審慎討論。

最終韓國瑜裁示，對此法案，黨團之間再行溝通。由於本案自10月14日完成初審後，協商冷凍期到11月14日才屆滿，因此本案今日在朝野無共識的狀況下，恐怕將無法完成三讀。

民眾黨黨團會後透過文字表示，總統賴清德日前下鄉宣講，聲稱國民年金提高但人民沒收到，是因為立法院不審預算，但事實是根本沒有修法通過。上週各黨團簽了協商結論，本週經院長協商完即可到院會表決，結果民進黨團卻主張再協商，今日不表決，認為這是導致國民年金發放延宕原因。

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