黃仁勳捲入中國間諜疑雲 知情人士：北京已開始切割官方角色

黃仁勳捲入婚外情及中國間諜疑雲，昨天請辭輝達執行長獲准並退出董事會。知情人士指出，此案凸顯中國透過海外第三方公司滲透非紅供應鏈、規避出口管制，同時已開始媒體及社群操作，試圖將事件導向個人財務糾紛，切割中國官方角色。

依據多家外媒報導，這起事件已不僅涉及黃仁勳私人生活。英國金融時報報導，與黃仁勳傳出婚外情的中國女商人黃樂曾向中國投資人推銷在東南亞興建大型資料中心計畫，聲稱有能力取得輝達GPU；紐約時報報導，黃樂持香港護照數度來台，台灣2024年在美國政府建議下開始監控其訪台行程；華爾街日報則披露，介紹黃仁勳與黃樂認識的是黃樂丈夫康偉，兩人透過私人關係拓展商業版圖。相關報導也使外界關注中國如何利用境外商業網絡取得先進晶片。

知情人士今天向記者表示，外界質疑國安單位是否掌握相關情況，是外行話，台灣長期以來都與各友方進行出口管制合作，相關機制並非沒有掌握。由於此案涉及跨國合作，目前不便進一步說明，但這起事件確實值得各界警惕。

知情人士指出，中國可能透過滲透供應鏈影響企業決策，尤其是非紅供應鏈，更可能利用海外第三方公司，繞過各國既有的供應鏈安全管制及出口限制。這種操作不只是單一企業或個人的問題，而是中國試圖透過第三方管道，突破國際管制機制，進一步影響供應鏈安全。

知情人士進一步表示，中國近兩天也開始透過媒體及社群帳號進行認知操作，試圖將事件導向中國商界個別人士的行為，藉此切割中國官方與相關人士的關係，掩飾可能涉及的滲透及情報活動。

知情人士指出，中國相關媒體及社群帳號大量起底黃樂及其丈夫、家人的背景，並將事件描述為黃樂丈夫康偉因股票投資失利，衍生相關問題，甚至宣稱事件與中國國安單位及間諜活動無關，將其塑造成外國抹黑中國商界人士的事件。

知情人士認為，這類操作的目的，是將外界注意力從可能涉及的國家滲透及情報活動，轉移至個人財務糾紛與私人生活，藉此淡化中國官方角色，甚至可能透過重新包裝當事人身分，讓外界難以辨識相關活動的真正脈絡。

知情人士並提到，美國企業對於內部倫理規範及利益衝突的要求相當嚴格，企業治理不僅涉及個人私德，也包括職務關係、內部監督及決策機制。若主管與部屬之間存在可能影響公司監督及管理的關係，企業內部通常有相應規範，以避免利益衝突及管理失衡。

該人士強調，這起事件值得關注的層次，不應僅停留在企業主管的私人生活或個別商業糾紛，而應進一步檢視中國如何利用海外商業網絡滲透供應鏈，以及如何透過認知作戰轉移焦點。面對中國日益複雜的滲透手法，各國應提高警覺，強化供應鏈安全及跨國合作。