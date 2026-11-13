為失言向張善政道歉 莊瑞雄：言詞失當未來更謹言慎行

針對日前的爭議發言，民進黨立委莊瑞雄今天表示，他當天講話確實失當，對於自己思慮不周、言詞失當，向桃園市長張善政表達誠摯的道歉。身為民意代表，不應以個人健康舉例，當天發言沒有要詛咒，或希望別人不健康的意思，未來會更加謹言慎行。

莊瑞雄11日下午陪同民進黨桃園市長候選人黃世杰車隊掃街前一段發言，引發爭議。國民黨籍的桃園市議員詹江村昨天在社群媒體貼出一段車掃直播的側錄影片並說，根據音檔，能聽出莊瑞雄說「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」

影片曝光後，莊瑞雄昨晚第一時間表達歉意，今天上午在立法院議場前舉行記者會，連說5次道歉。

莊瑞雄表示，針對11日下午到桃園陪黃世杰掃街，因為他個人在車掃前一段私下談話，言詞失當，對張善政表達誠摯的道歉，也跟社會大眾道歉。

莊瑞雄指出，身為民意代表，不管是在任何場合，不管在分析選情或評論任何事情，都不應該以個人的健康來舉例。

莊瑞雄說，那一小段私底下的談話裡面，根本沒有要詛咒，或是希望別人不健康的意思，但是身為民意代表，對於私底下談話失去分寸，沒有謹言慎行，要再一次向張善政及社會大眾說抱歉，很歹勢，他自己思慮不周，講話確實嚴重失言，要祝福張善政身體健康，再次對社會大眾表達誠摯的道歉。

莊瑞雄表示，身為民意代表，以後會更謹言慎行，不管在任何一個場合，盡量不要開玩笑，對於這次嚴重失言，很抱歉，真的對不起。