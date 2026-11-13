快訊

黃仁勳辭職可學賈伯斯回歸？分析師揭持輝達股3.58%留東山再起之路

亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 澳洲立刻回敬4分大局

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

聽新聞
0:00 / 0:00

為失言向張善政道歉 莊瑞雄：言詞失當未來更謹言慎行

中央社／ 台北13日電

針對日前的爭議發言，民進黨立委莊瑞雄今天表示，他當天講話確實失當，對於自己思慮不周、言詞失當，向桃園市長張善政表達誠摯的道歉。身為民意代表，不應以個人健康舉例，當天發言沒有要詛咒，或希望別人不健康的意思，未來會更加謹言慎行。

莊瑞雄11日下午陪同民進黨桃園市長候選人黃世杰車隊掃街前一段發言，引發爭議。國民黨籍的桃園市議員詹江村昨天在社群媒體貼出一段車掃直播的側錄影片並說，根據音檔，能聽出莊瑞雄說「怎麼會想到台北這麼短的時間選到這樣，你怎麼知道張善政會不會選到一半中風？」

影片曝光後，莊瑞雄昨晚第一時間表達歉意，今天上午在立法院議場前舉行記者會，連說5次道歉。

莊瑞雄表示，針對11日下午到桃園陪黃世杰掃街，因為他個人在車掃前一段私下談話，言詞失當，對張善政表達誠摯的道歉，也跟社會大眾道歉。

莊瑞雄指出，身為民意代表，不管是在任何場合，不管在分析選情或評論任何事情，都不應該以個人的健康來舉例。

莊瑞雄說，那一小段私底下的談話裡面，根本沒有要詛咒，或是希望別人不健康的意思，但是身為民意代表，對於私底下談話失去分寸，沒有謹言慎行，要再一次向張善政及社會大眾說抱歉，很歹勢，他自己思慮不周，講話確實嚴重失言，要祝福張善政身體健康，再次對社會大眾表達誠摯的道歉。

莊瑞雄表示，身為民意代表，以後會更謹言慎行，不管在任何一個場合，盡量不要開玩笑，對於這次嚴重失言，很抱歉，真的對不起。

張善政 莊瑞雄 黃世杰

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

影／稱張善政「選到一半中風」 莊瑞雄立法院再公開致歉

莊瑞雄「中風 」言論引風波 張善政：不管他說什麼都不計較

黃世杰車掃直播全都錄！莊瑞雄疑吐「選到一半張善政若中風」 藍批言論歹毒

張善政官邸見網友破謠言 莊瑞雄為「中風說」道歉

相關新聞

國民年金朝野協商觸礁 在野喊加碼到6千政院5千版本不妥協

朝野提出「國民年金法」修法，立法院長韓國瑜今對此召集朝野協商，因金額無法達成共識，韓國瑜裁示各黨團繼續溝通。民眾黨立院黨團則批評，民進黨團說話不算話，上周簽協商結論說今日院會處理，今天又主張再協商，導致延宕發放。

又爆用人爭議...賴瑞隆強調尊重司法 藍營批：只會裝沒事

高雄市動保處前處長葉坤松因涉貪被記兩大過免職，還被查出涉嫌護航寵物業者、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆寵物後援會榮譽總會長蘇方誠。賴瑞隆表示，尊重司法、希望毋枉毋縱。國民黨議員批評，賴瑞隆後援會接二連三爆出人事爭議，每次出事只會用「已請辭」撇清責任，候選人應該負起政治責任，不能每次都只會切割裝沒事。

【重磅快評】誰在唱衰台灣？別把輝達台北總部當選舉工具

先前輝達執行長黃仁勳來台，所到之處萬人空巷，民眾爭相合影。輝達當初選擇落腳台灣設立總部的地點，多個地方政府無不積極爭取，展開角力。如今，黃仁勳捲入桃色風波，甚至宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，風向瞬間逆轉，甚至有人開始唱衰輝達台北總部恐怕生變。

挨告誹謗無罪 黃國昌：鏡媒體6連敗 面對惡劣政媒環境不會放棄

民眾黨主席黃國昌日前質疑精鏡傳媒資金來源，提及上報記者報導相關新聞遭「塞釘子」報復；精鏡傳媒自訴控告黃加重誹謗罪嫌，台北地院今宣判黃國昌無罪，對此，黃國昌稍早表示，鏡媒體集團6連敗，他沒有任何喜悅，因為只要一天不翻轉改正台灣惡劣的政媒環境，鏡集團不會停手，不過他不會放棄。

羅大佑爭議言論風波 江啟臣：不會用生小孩評斷個人貢獻

「音樂教父」羅大佑日前在廣播節目批評，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、監察院長陳菊等人沒有生孩子，賴總統的小孩也不在台灣，這些人不會為下一代想太多。立法院副院長、國民黨台中市長候選人江啟臣今天表示，自己不會用有沒有生小孩，評斷一個人對下一代的貢獻。

影／沒小孩不會在乎下一代？盧秀燕：我還被批評回去當家庭主婦

歌手羅大佑日前提到前總統蔡英文等民進黨女性政治人物沒有小孩，不會在乎下一代的說法引起爭論；台中市長盧秀燕今天在大甲活動中受訪表示，這個議題應該要持續關心，要繼續爭取自己的天空，婦女們要不要結婚，或者是不要生小孩，那是個人的選擇，應該要高度的尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。