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又爆用人爭議...賴瑞隆強調尊重司法 藍營批：只會裝沒事

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆寵物後援會榮譽總會長蘇方誠（左一）疑涉入高市府動保處前處長葉坤松涉貪案，競總宣布蘇已請辭。藍營質疑，賴瑞隆用人爭議連環爆，不能每次都請辭切割、裝作沒事。圖／取自賴瑞隆臉書
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆寵物後援會榮譽總會長蘇方誠（左一）疑涉入高市府動保處前處長葉坤松涉貪案，競總宣布蘇已請辭。藍營質疑，賴瑞隆用人爭議連環爆，不能每次都請辭切割、裝作沒事。圖／取自賴瑞隆臉書

高雄市動保處前處長葉坤松因涉貪被記兩大過免職，還被查出涉嫌護航寵物業者、民進黨高雄市長候選人賴瑞隆寵物後援會榮譽總會長蘇方誠。賴瑞隆表示，尊重司法、希望毋枉毋縱。國民黨議員批評，賴瑞隆後援會接二連三爆出人事爭議，每次出事只會用「已請辭」撇清責任，候選人應該負起政治責任，不能每次都只會切割裝沒事。

蘇方誠原擔任民進黨高雄市長候選人賴瑞隆寵物後援會榮譽總會長，昨日事件爆發後，賴瑞隆競總回應，蘇方誠已請辭後援會職，尊重司法調查。

議員候選人于仙玲昨日揭露，動保處前處長葉坤松涉嫌協助「天使與惡魔寵物互動園區」業者取得動物展演許可，此園區過去曾遭動保團體揭露飼養環境問題，園區公司登記與全國寵物商業同業公會理事長蘇方誠存在間接股權關係，質疑內情不單純。

高市議會國民黨團指出，賴瑞隆後援會已非第一次爆出用人爭議，勞工後援會榮譽總召集人許銘春涉及勞動部就業安定基金使用爭議，農漁水利後援會長李清福曾因貪汙遭判刑定讞、涉外役監爭議，幼教後援會長則因旗下幼兒園涉不當管教爭議。

黨團批評，賴瑞隆遭國民黨團揭露後，皆以「已請辭」回應，從勞工、農漁水利、幼教到寵物後援會，爭議一樁接著一樁，賴瑞隆的用人標準到底是什麼？ 難道每次都要等到媒體爆料、社會質疑，才急著請辭切割、裝作沒事？

國民黨團強調，高雄需要的是用人唯才、有能力、有操守的市政團隊，不是用人唯親、派系優先，更不是出了事就切割的政治文化。請賴瑞隆別再當「寶寶」，只會躲在「已請辭」後面，應該出來說清楚，後援會重要幹部到底如何挑選？有沒有基本的背景審查機制？接連爆出人事爭議，候選人應該負起責任，司法責任交給司法，政治責任不能一辭了之， 賴瑞隆應親自面對外界質疑，向高雄市民清楚交代！

賴瑞隆今天上午在台北受訪表示，蘇理事長案件已經進入司法調查程序，他尊重司法、毋枉毋縱，希望最後階段大家正向理性看待，有任何違法行為、尊重司法調查、希望毋枉毋縱。此外，針對對手柯志恩質疑他的用人問題，賴瑞隆強調，他有很多後援會，非常多人來支持，一切尊重司法調查、希望毋枉毋縱。

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