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國民年金朝野協商觸礁 在野喊加碼到6千政院5千版本不妥協

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜今針對「國民年金法」修法召集朝野協商。圖／取自國會頻道
立法院長韓國瑜今針對「國民年金法」修法召集朝野協商。圖／取自國會頻道

朝野提出「國民年金法」修法，立法院長韓國瑜今對此召集朝野協商，因金額無法達成共識，韓國瑜裁示各黨團繼續溝通。民眾黨立院黨團則批評，民進黨團說話不算話，上周簽協商結論說今日院會處理，今天又主張再協商，導致延宕發放。

民眾黨立委邱慧洳表示，民眾黨團主張將國民年金給付提高至6000元，並擴大納入已領取公教保險養老給付或軍人保險退伍給付的65歲以上者，以及領取一次退休金、未辦理優惠存款且未領取上述給付的軍公教及公營事業人員。

邱慧洳指出，此外，黨團也主張將喪葬給付由現行5個月提高至10個月，並增訂退保後已領取老年年金者的喪葬給付保障，但須扣除生前已領取的老年年金，避免重複給付。

國民黨立院黨團總召許宇甄指出，現行4049元的金額非常低，每個月領到的年金不足以支應現在的生活所需。國民黨團主張老人基本保證年金從4049元提高到6000元；至於身心障礙年金給付的基本保障，主張應提高至8057元。政府不要每次都以國家預算不足為理由，動輒可以編列2338億元增資中油，也應重視孤苦無依長者的生活困境。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，福利法案當然不會嫌多，台灣每個行業、每位國民都應受到政府照顧，民進黨團全力支持。現在大家提出很多版本，但憲法規定立法院不可以自行增加預算；此外，不可以借錢來做福利，不能進行財務擴張。

衛福部長石崇良表示，國民年金此次修法本質上是社會保險的一環，必須維持財政永續發展。行政院已經將4049元的基本保障年金調高23.5%至5000元，以65歲長者的平均餘命來看，大約還有20年，因此每名長者終身領取的年金平均超過120萬元；對比繳納的保險費10萬元來說，領取金額約為所繳保費的12倍，這對國民年金保險而言是相當重的財務負擔。

國民黨立委陳菁徽則質疑，黨團協商時，石崇良承諾要提供喪葬給付的計算公式，今天拿到的版本卻並沒有計算公式。當天協商短短一個小時內，衛福部本堅持維持五個月，後來又稱可以調整至七個月，會議結束前又說十個月可行，質疑標準為何。

最後，立法院長韓國瑜裁示，因沒辦法達成共識，今天還有其他的議程，建議各黨團繼續溝通。

對此，民眾黨團表達不滿，批評賴清德總統日前下鄉宣講，聲稱國民年金提高但人民沒收到，是因為立法院不審預算，因此上周各黨團簽了協商結論，本周經院長協商完即可處理，到院會表決。結果民進黨團今天說話不算話，主張再協商，今日不表決，導致國民年金發放延宕。

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