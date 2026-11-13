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合體蔣萬安宣傳安心大遊行 韓國瑜：太陽出來 烏雲走開 心想事成

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安今日前往立法院，合體立法院長韓國瑜及全體藍委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。韓國瑜簡短向蔣萬安獻上祝福，他說，今天太陽出來，希望烏雲走開，祝福蔣萬安心想事成。記者屈彥辰／攝影
台北市長蔣萬安今日前往立法院，合體立法院長韓國瑜及全體藍委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」。韓國瑜簡短向蔣萬安獻上祝福，他說，今天太陽出來，希望烏雲走開，祝福蔣萬安心想事成。記者屈彥辰／攝影

台北市長蔣萬安今日前往立法院，合體立法院長韓國瑜及全體藍委，共同宣傳明日登場的「安心大遊行」，國民黨團今日也特別甲級動員，展現藍營大團結氣勢。韓國瑜簡短向蔣萬安獻上祝福，他說，今天太陽出來，希望烏雲走開，祝福蔣萬安心想事成。

蔣萬安在受訪時表示，非常感謝韓國瑜特別來出席這次的活動，並表達祝福。接下來面對地方選舉，也希望包括國民黨團所有的兄弟姊妹，都可以一起在11月14號站上街頭，參與安心大遊行。

台北市長選戰進入最後決戰階段，藍營內部將明日登場的安心大遊行視為選前炒熱支持者熱情和投票意願的關鍵活動。蔣萬安選在遊行前夕，合體韓國瑜、國民黨團，除號召藍營支持者明日上街表達訴求外，也希望關心台北市的選民站出來，一同上街參與。

韓國瑜則向蔣萬安表示，熱情歡迎蔣萬安回娘家，今天太陽出來，希望烏雲走開，祝福蔣萬安心想事成。

韓國瑜 太陽 蔣萬安

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