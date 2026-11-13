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一中言論惹議後…大馬總理：盼恢復台馬經合會議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
馬來西亞總理安華。 路透
馬來西亞總理安華。 路透

馬來西亞總理安華發表一中言論引發爭議，台灣決定暫緩推動雙邊投資協商，安華十二日在國會強調，馬國政府已聯繫台灣盼恢復台馬經濟合作委員會會議。

新海峽時報等馬來西亞媒體報導，安華在國會回應有關「一中言論」表示，投資、貿易及工業部已確認台灣企業在大馬既有投資營運如常，沒有任何問題。大馬目前仍有來自台灣的新投資，並進行相關洽談。

針對外界所稱官方談判，安華說，雙方僅透過經濟合作委員會、貿易與投資工作委員會推動經貿投資合作，並沒有所謂的談判。

安華說，台灣是大馬重要貿易夥伴，可繼續經貿往來。大馬也接待台灣投資代表團，「但不代表外交承認台灣為獨立國家」。

對安華的說明，中央社報導，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處表示，安華八月發表不友台言論，台灣十月暫緩雙邊經貿會議，目前持續與馬方溝通，期待馬國正視兩國緊密投資關係與互信，創造啟動會議有利條件。

馬來西亞 安華 經貿 投資

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