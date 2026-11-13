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G7外長聲明：台海和平至關重要 挺台參與國際組織
根據英國政府網站，七大工業國集團（Ｇ７）外長在巴黎舉行會議後於十一日發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織。
在印太區域方面，Ｇ７外長強調維護印太地區自由、開放、繁榮與安全的重要性，並確保主權、領土完整、法治及和平解決爭端等共同原則受到保障。Ｇ７外長還強調維持台灣海峽和平與穩定至關重要。鑑於中國大陸在台灣以東海域日益強勢的活動，對區域穩定、航行自由及國際航運安全構成威脅，Ｇ７外長重申，反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力脅迫或以此威脅。
總統府發言人郭雅慧昨表示，台海與印太區域的和平穩定，是攸關全球安全與繁榮的核心議題。Ｇ７輪值主席國法國及所有成員國、歐盟持續展現對台海情勢的關切，正視威權擴張對區域安全與航行自由所帶來的挑戰，並肯定台灣在國際社會實質貢獻，我國至表感謝。
大陸外交部發言人毛寧十二日表示，聲明內容言辭荒謬，再次證明Ｇ７集團是個抱守冷戰思維、搞集團政治的意識形態小圈子，完全不能代表國際社會。中方奉勸Ｇ７集團管好自己的事情，履行好自身責任。
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