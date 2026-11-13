G7外長聲明：台海和平至關重要 挺台參與國際組織

從美國到亞洲，從西太平洋到美中關係，這場以經濟夥伴為名的領袖峰會，在國際政治環境敏感之際，台灣此次參與ＡＰＥＣ領袖會議，打穩健牌避免成出頭鳥。施振榮出身企業界，長期耕耘半導體產業，賴總統的選擇，類似當年請出台積電創辦人張忠謀、台杉投資管理顧問公司董事長林信義，安全又不出錯，不容易被外界做文章。

2026-11-13 01:31