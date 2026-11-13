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新聞眼／國際局勢混沌 我參與APEC打穩健牌

聯合報／ 本報記者張文馨
賴清德總統（右）敦請宏碁創辦人施振榮（中）為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議。 記者林澔一／攝影
賴清德總統（右）敦請宏碁創辦人施振榮（中）為代表，出席下周在中國大陸深圳舉行的APEC經濟領袖會議。 記者林澔一／攝影

從美國到亞洲，從西太平洋到美中關係，這場以經濟夥伴為名的領袖峰會，在國際政治環境敏感之際，台灣此次參與ＡＰＥＣ領袖會議，打穩健牌避免成出頭鳥。施振榮出身企業界，長期耕耘半導體產業，賴總統的選擇，類似當年請出台積電創辦人張忠謀、台杉投資管理顧問公司董事長林信義，安全又不出錯，不容易被外界做文章。

回顧三次由大陸主辦的ＡＰＥＣ領袖會議，都與當時的兩岸關係連動。二○○一年上海，北京以傳真發出邀請函，時任總統陳水扁想派前副總統李元簇被拒，我方缺席抗議，在部長會議上，大陸外長唐家璇訓斥台灣代表和媒體，經濟部長林信義提前離場抗議。

二○一四年北京，兩岸關係回暖，國台辦副主任來台親送邀請函，由前副總統蕭萬長為代表，在會前與中國大陸國家領導人習近平等陸方官員舉行半小時會談，並在場邊會晤美國國務卿凱瑞、日本首相安倍晉三等經濟體領袖。今年，我方只收到來自中國大陸的電郵邀請，台灣已出面交涉。

當前的兩岸關係可能不若二○○一年脆弱，但也難比二○一四年和緩，賴總統的為與不為，考驗他外交斡旋的智慧。

從美國總統川普的共和黨在期中選舉滑鐵盧、美伊衝突持續八個月未落幕、北約峰會聚焦俄羅斯，美中元首兩度會晤延長貿易休兵，到解放軍與中國海警在西太平洋演練，同時美國與澳菲等盟友在西太平洋聯合操演。這些角力和變數都還在發展中，沒有明顯的發展趨勢。

因此，哪怕台灣想要找理念相近國家抱團取暖，在現在狀況混沌未明的狀況下，恐怕各國都希望採取保守姿態。美國總統川普將首次在期中選舉重挫後率團出訪參加東協與ＡＰＥＣ峰會，可能要等到川普再次登上外交舞台，與這些對他又愛又恨的領袖們面對面互動，才能讓世界各國有跡可循，讓我們可能進退有據。

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