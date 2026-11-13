施振榮出使APEC：分享台灣AI力量

賴清德總統敦請宏碁創辦人施振榮作為代表，出席下周在大陸深圳舉行的ＡＰＥＣ經濟領袖會議。賴總統昨在總統府舉行行前記者會，他說，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈重組所帶來的挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健以及值得信賴的力量。

施振榮說，ＡＩ是本年ＡＰＥＣ重點討論議題，也是我國的優勢領域，台灣在半導體數位科技跟ＡＩ供應鏈擁有堅實基礎及豐富經驗，作為全球ＡＩ不可或缺合作夥伴，台灣在國際上將能發揮穩健且值得信賴的力量。他會善用這次的機會，積極與各國會員領袖交流，完整傳達賴總統三項任務的指示，彰顯台灣是不可或缺的夥伴，以及台灣持續在ＡＰＥＣ扮演利益共享者的角色。

賴總統表示，期許施振榮藉由過去的經驗，向所有ＡＰＥＣ領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。首先，作為ＡＰＥＣ會員，台灣向來積極參與ＡＰＥＣ事務並做出貢獻，更讓台灣的觀點與經驗貢獻於全球經濟，讓台灣的聲音被世界聽見。

其次，賴總統說，台灣在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，是全球ＡＩ創新發展以及數位轉型不可或缺的夥伴。透過ＡＰＥＣ平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，同時積極打造韌性、可靠的ＡＩ科技供應鏈。

第三，賴總統說，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈重組所帶來的挑戰；台灣將深化與重要夥伴國的合作與交流，來共同維護區域的繁榮與穩定，加速區域經貿整合以及發展。

外界關切今年由大陸主辦ＡＰＥＣ領袖會議，台灣可能在參與過程中遭到阻撓。總統府發言人郭雅慧表示，我國作為ＡＰＥＣ的正式會員，有權利也有責任完整地參加ＡＰＥＣ的相關會務和活動。任何會員不應以單方面的政治條件，去干預或牽涉其他會員的參與條件。如果在會議過程中有遇到不公，我方會要求即刻更正，以捍衛我國的權益。

外交部次長陳明祺昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，今年ＡＰＥＣ主辦國與我國的關係特殊，峰會也比較複雜，場邊可能會舉行川習會，美方還提議美中俄三邊領袖會議，很多人不見得能進行雙邊互動，峰會時程也受到一定程度壓縮，形式也有一定程度改變，這會讓我方安排雙邊會議時出現技術問題。