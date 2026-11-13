總統揭APEC代表團三大任務 盼深化國際合作

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，賴清德總統昨（12）日交付領袖代表施振榮三項任務，盼APEC代表團向世界傳達重要主張。

首先，作為APEC會員，台灣向來積極參與APEC事務並做出貢獻，不僅維護自身經濟利益，更能夠讓台灣觀點與經驗貢獻於全球經濟，讓台灣聲音被世界聽見。

第二，台灣在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，是全球AI創新發展及數位轉型不可或缺夥伴。透過APEC平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，同時積極打造韌性、可靠的AI科技供應鏈。

第三，當全球經濟面臨地緣政治、能源及供應鏈重組所帶來挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健及值得信賴的力量。台灣將深化與重要夥伴國的合作與交流，來共同維護區域繁榮與穩定，加速區域經貿整合及發展。

總統府昨舉行2026 APEC代表團行前記者會，施振榮表示，感謝賴總統託付，讓他時隔19年再次代表台灣出席APEC經濟領袖會議。