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國民年金、產假加碼 今拚闖三讀

聯合報／ 記者唐筱恬王小萌蔡晉宇／台北報導

大選將至，立法院力拚多項民生法案闖關。立法院長韓國瑜今將朝野協商攸關調高國民年金、增加產假周數、育兒假一小時的「國民年金法」、「性別平等工作法」、「就業保險法」三項修正草案。據了解，藍白傾向國民年金加碼至六千元、產假提高至十四周，如協商順利今將三讀闖關。

韓國瑜今將協商國民年金法草案與攸關賴清德總統五二○大禮包的性別平等工作法、就業保險法草案。在國民年金方面，行政院日前提出版本將國民年金從每月三千五百元調高至五千元，據了解，國民黨團、民眾黨團傾向加碼至六千元，力拚今天院會二、三讀過關。

至於性平法與就保法修正草案，立院衛環委員經三次協商，育兒留職停薪年限放寬至子女九歲以前、雙親育兒留職停薪都領滿六個月時可再多請領三個月等，朝野幾乎都已達成共識，僅剩下性平法第十五條產假與產檢假規範，以及就業保險法第十九條育兒留職停薪津貼計算未達共識。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團將力推國民年金調高至每月六千元，產假也主張比照國際標準延長至十四周，另外再給予七天產檢假。

民眾黨團主張，國民年金調高至每月六千元，產假延長至十四周，另外將產檢假增至十四天、陪產檢及陪產假也增至十四天。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，黨團立場始終一致，要顧及財政紀律、指明財源、遵守程序正義，籲在野黨實踐重要原則。

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