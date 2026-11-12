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片山和之將離任 韓國瑜盼持續推動台日友好

中央社／ 台北12日電

立法院長韓國瑜今天接見即將離任的日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，感謝過去3年來對深化台日關係的貢獻，對未來雙邊關係穩定發展深具信心，盼片山和之返日後持續發揮影響力，鞏固台日友好關係。

韓國瑜下午接見片山和之，雙方就區域情勢、台日交流等議題廣泛交換意見。

韓國瑜表示，感謝片山和之過去3年來對深化台日關係的貢獻，對未來雙邊關係穩定發展深具信心，去年台灣旅日超過676萬人次，今年預計超過800萬人次，且雙方民眾對彼此的好感度均超過7成5，顯示雙方人民彼此友好親近。

韓國瑜提到，在經貿往來方面，台積電持續擴展在日本熊本縣的投資，為雙邊經貿合作注入新動能；雙方在教育、文化及產業等領域的交流亦十分熱絡，充分展現台日全方位的夥伴關係，也盼片山和之返日後持續發揮影響力，進一步鞏固台日友好關係。

片山和之表示，自2023年11月來台履新已屆3年，即將離任返國，在台擔任代表期間，深刻體認台灣對日本的重要性，以及台日友好關係的珍貴與不可取代，台日共享民主價值，更互為重要經貿夥伴，民間往來也日趨熱絡，每逢災害發生時，彼此伸出援手，建立了互信互助的緊密關係。

片山和之提到，在台期間他走訪全台，台灣社會充滿多樣性，令他印象深刻，也為他43年的外交生涯劃下圓滿而難忘的句點。

韓國瑜 韓國 台日關係

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