蔡英文柏林自由週錄影致詞 分享台灣公民社會活力

前總統蔡英文去年赴德國柏林自由週演說，分享台灣民主經驗。相隔一年，她今天再度透過影片在柏林發聲，以台灣民主化歷程、對抗假訊息及民間投入災後救援為例，說明公民社會是台灣及全球民主重要支柱。

柏林自由週（Berlin Freedom Week）每年11月舉行，紀念1989年柏林圍牆倒塌，透過國際論壇、展覽及文化活動，探討自由與民主面臨的挑戰。

蔡英文去年11月10日出席首屆柏林自由會議（Berlin Freedom Conference）發表演說，今年受邀在柏林自由週系列活動第5屆「柏林台灣會議」（BerlinTaiwan Conference）透過影片向國際傳達來自台灣的聲音。

蔡英文在致詞演說中表示，去年訪德讓她深刻感受到，台德之間的連結不僅來自共同面對的威權威脅，更建立在對民主價值的共同承諾上。她以台積電投資德勒斯登（Dresden）為例，指出雙方合作正從共享價值延伸至實質的經濟與科技交流。

她強調，政府與企業之間的夥伴關係，必須以社會和人民的連結為基礎，因此希望藉這次機會分享台灣公民社會的經驗。

「台灣的民主不是別人賜予的，而是台灣人民親手建立的。」蔡英文回顧1990年野百合學運，指出當年數千名學生走上街頭要求政治改革，促成國會全面改選，並為1996年首次總統直選奠定基礎。

她說，公民社會的角色並未隨民主制度建立而結束。2018年台灣選舉期間，大量境外假訊息流入，民間事實查核組織自發開發工具，協助民眾透過通訊軟體查證謠言，研究人員也投入分析不實資訊的傳播方式，政府則與民間合作反制資訊操弄。

蔡英文也提及去年9月花蓮遭颱風重創後，數以萬計志工從全台各地前往災區協助復原。她表示，台灣政治競爭激烈、社會意見分歧，但當同胞需要幫助時，人們仍願意跨越政治立場彼此扶持。

她並以台灣經驗舉例，公民往往比政府機構更早採取行動，當政府願意將公民社會視為合作夥伴，民主也會更加強韌。

談及台灣民主的國際意義，蔡英文表示，威權政府經常宣稱民主是西方概念，不適合其他社會，但台灣2300萬人民已透過8次總統直選、3次政黨和平輪替，證明民主可以在亞洲扎根。

她說，如果台灣在威權壓力下被迫放棄自由生活方式，將向其他威權領導人傳遞「脅迫有效」的訊息；反之，一個持續自由民主的台灣，也能向世界證明公民意志不會輕易被武力推翻。持續台灣的自由民主，對世界各地民主國家的安全相當重要。

蔡英文最後以柏林圍牆倒塌為例指出，推倒圍牆的不只來自政治決策，更來自普通人民拒絕接受威權統治的決心。台灣民主同樣由公民爭取而來，也依靠這份決心維繫。

第5屆柏林台灣會議由德國外交部倡議成立的「台德民間論壇」（DTDP）推動、與德台協會合作舉行，在柏林自由週期間於柏林國家圖書館安排7場座談，邀集德國國會議員、外交官、產業界及國際學者，討論台灣國際角色、台德經貿合作、科技發展及社會韌性等議題。