G7外長關切台海 外交部：維護現狀是國際共識

七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表發表聯合聲明，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。外交部今天表示，部長林佳龍對此表達高度歡迎與誠摯感謝；聲明彰顯維護台海現狀已是國際共識，台灣將持續與理念相近夥伴合作，守護民主價值。

G7外長與歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表9至10日在巴黎舉行會議，會後聯合聲明談及烏克蘭、中東及印太等區域情勢，也提及維持台灣海峽和平與穩定至關重要，並支持台灣有意義地參與國際組織等。

外交部晚間透過新聞稿表示，G7成員繼今年6月17日G7領袖峰會聯合聲明後，再度重申維護台海和平穩定的重要性，充分彰顯維護台海現狀已是國際共識，並彰顯台海和平穩定攸關區域及全球安全與繁榮。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的民主國家，將持續與G7成員及理念相近的全球夥伴深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，堅定守護民主、自由及法治等普世價值，並為區域及全球的和平、穩定與繁榮貢獻心力。