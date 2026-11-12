核電公投首辯論…牛煦庭：只要公投通過 重啟核電預算會一路綠燈

核電公投首次辯論登場，正方代表、國民黨立委牛煦庭說，以核養綠才是國家正確能源政策，只要11月28日核電公投通過，行政院配合編列重啟核電，跟引進核安技術預算，立法院在野黨團會一路綠燈，加速通過。反方代表、民進黨立委陳培瑜則直呼核電公投是場騙局，直接在立法院修法就好，卻浪費近10億元公帑辦公投。

牛煦庭細數，從2018年踏入政壇後，歷經815大停電、反空汙及公投連署，都受到政府打壓，親身的經歷讓他反思能源政策。他指出，在淨零碳排的國際趨勢下，以核養綠本就是國家正確能源政策，核能作為基載主力，產生穩定且大量潔淨能源，避免產業成本暴增，也能讓綠能在健康有序環境中推進，避免揠苗助長。

牛煦庭批評，民進黨依然一意孤行堅持非核家園，和時代脫節的老舊思維，妄想以綠代核，但電力缺口卻始終存在。很多人都質疑這次公投是否有用？雖然他也懷疑國家能源政策是否還有救，「但我們必須一戰再戰，直到撥亂反正。」

牛煦庭提出，台電、中油又又又又要拿你我的納稅錢，核能本身具備極強抗通膨體質，近年來國際化石燃料的價格暴漲，造成中油跟台電數千億元虧損最大元兇。錯誤能源政策吸乾台電跟中油等國營事業的血，每年都必須拿國庫納稅錢補貼財務黑洞，就算立法院在野黨團立委頂住壓力刪除，政府卻拿台電情勒，用電價上漲恐嚇國會，差點變成大罷免的理由。

牛煦庭強調，現在是AI算力大爆發時代，AI巨頭輝達來台設置總部研發中心，Google、AMD等科技巨頭也希望在台灣設置資料中心，台灣護國神山台積電更需要龐大、穩定、源頭不斷的電力，AI跟半導體廠本來就是吃電怪獸，要求的是零跳電、高品質的穩定電力，沒有核電當作骨幹，高科技產業如何來台灣擴廠？

牛煦庭表示，只要11月28日核電公投順利通過，行政院配合編列重啟核電，跟引進核安技術預算，立法院在野黨團必然一路綠燈，加速通過，會負責任地幫台灣找回真正安定、便宜、乾淨的基載電力。

陳培瑜直指，這次荒謬的核電公投「根本沒有必要舉辦」，且藍白提出新核能方案，國際上還沒有成功商轉的經驗。另公投主文是「你是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」非核家園已寫在環境基本法，與氣候變遷因應法當中，要刪除文字，直接在立法院修法就好，藍白已提出54個修法版本，為什麼藍白不排案、審查？立法院修法就好，為什麼又要浪費近10億元公帑辦公投？

陳培瑜批評，這場公投就是一場政治騙局，民進黨態度很明確，不排除任何一種能源選項，前提是必須符合「核安無虞、核廢有解、社會有共識」等三大原則，且去年藍白通過核管法修法，行政院有副署也依法執行；因此，核二、核三正在評估，用科學進行嚴謹的安全審查，通過才可以重啟，反觀藍白科學評估尚未完成。

陳培瑜說，2016年民進黨政府推動能源轉型，燃煤減少、空氣汙染改善，但供電卻更加穩定。不只供大於求，備轉容量率高於10%的綠燈天數，也從2017年53天大幅增加到2025年342天。今年用電高峰月甚至全數綠燈，證明供電充足且有餘裕；且到2035年夜晚尖𡶶需求推估為47.9GW，供電能力則達到59GW，再加上白天還有太陽光電，電絕對夠用。

陳培瑜列舉，2011年日本福島核災，馬英九前總統在任內宣布核一、核二、核三「不再延役」、核四封存與停工，主張「逐步邁向非核家園」；時任新北市長朱立倫也曾說「台灣一定要走向非核家園」；2012年時任花蓮縣長的傅崐萁，強烈反對核廢料放在花蓮，甚至還說要帶花蓮鄉親北上「出草」抗議；民眾黨主席黃國昌也曾批評，擁核派無視核安、核廢料的複雜程度。

陳培瑜表示，藍白在公投理由書提出「核四廠區興建新大型核電廠或SMR」、「SMR進行海水淡化」、「核能製氫」三種新方案；但無論是桃園、新竹、苗栗，要開新的核電廠，選址要在哪裡？核廢問題又要如何解決？國民黨每到選舉平常在選區反核電廠、反核廢料，到了選舉才用公投出來騙選票，完全就是為了自己的政治利益，非常不負責任。