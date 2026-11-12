施振榮代表台灣出席APEC峰會 林佳龍：感謝

賴清德總統今宣布委請宏碁集團創辦人施振榮擔任今年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders’ Meeting）的領袖代表，外交部長林佳龍對施振榮承擔此次重任表達感謝。

林佳龍也表示，APEC是亞太地區最重要的經貿合作多邊機制，也是台灣參與的重要國際組織，台灣作為APEC正式完整會員，享有與其他經濟體平等參與各項會議的權利，絕不輕易放棄任何參與國際事務及發聲的機會。

林佳龍指出，歷年APEC領袖代表都肩負著為台灣拓展國際合作、深化區域經貿關係的重要使命。他與施振榮相識多年，而施振榮不僅是一位成功的企業家，對台灣科技產業發展更具有深遠影響。林佳龍說，過去施振榮積極投入自有品牌經營，帶領台灣資通訊產業走向國際，也讓台灣在全球AI產業浪潮中，得以掌握關鍵優勢，享有豐沛的AI發展紅利。

林佳龍表示，施振榮雖然從宏碁退休多年，仍持續掌握全球科技發展趨勢，近年呼應「淨零碳排」趨勢，投入「保利馬」零碳排船舶的研發與製造，並運用AI人工智慧技術，將長年倡議的「王道精神」透過科技與更多人分享。他認為，施振榮深厚的科技背景與創新經驗，正與今年APEC的重點討論議題高度契合。

林佳龍指出，施振榮除了深厚的科技產業背景，也擁有豐富的國際交流經驗，指施振榮曾於2007年擔任我國APEC領袖代表，提出「APEC數位機會中心」第二階段倡議；去年更獲帛琉總統惠恕仁指定擔任高級經濟顧問，也將協助友邦史瓦帝尼規劃能源建設的整體解決方案，持續發揮產業專長與國際影響力，為台灣與友邦合作開創更多機會。

林佳龍期盼施振榮不負賴總統的託付，傳達台灣的三項重要主張，順利完成此次重要任務，向世界展現台灣作為區域內穩健且值得信賴的力量，並以台灣的觀點與經驗為全球經濟發展貢獻心力，進一步提升台灣在國際舞台上的能見度，讓世界聽見台灣的聲音。